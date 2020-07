Riccardo Piscitelli și-a reziliat contractul cu Dinamo. Ce spune italianul despre transferul la FCSB

Portarul italian Riccardo Piscitelli și-a reziliat contractul cu Dinamo București și așteaptă oferte din țara natală, dar nu exclude să se întoarcă în Ștefan cel Mare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Riccardo Piscitelli a fost unul dintre oamenii de bază de la Dinamo în actualul sezon, dar după prima manșă a semifinalelor Cupei României, cu FCSB, 0-3, Adrian Mihalcea nu l-a mai folosit.

Colegii de la Dinamo au dezvăluit că italianul va semna cu FCSB, mai ales că vicecampioana României nu mai are portari cu experiență în lot.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Contractul lui Riccardo Piscitelli cu Dinaamo a fost reziliat

”A fost greu să rup contractul. A fost prima oară în cariera mea când n-am fost plătit. Am trimis o adresă în decembrie, dar așa a fost mereu cu mine și cu alți jucători. Românii au o situație alternativă de a controla situația”, a declarat Riccardo Piscitelli după ce și-a reziliat contractul cu Dinamo.

”Eu am făcut o alegere de business. În viață, nu trebuie să faci numai ce simți, ci trebuie să urmărești ce e cel mai bine pentru tine. Dar nu e vorba numai de bani, e vorba de situația generală, nu știam ce se va întâmpla cu clubul, mai ales că în fiecare zi apare câte ceva nou”, a spus italianul pentru sport.ro.

ADVERTISEMENT

”E incredibil! Am ajuns într-un punct în care mi-am zis că e destul. Nu mă așteptam să îmi facă o nouă ofertă după ce le-am zis că vreau să plec. Dar am făcut și eu o contraofertă și aștept să văd ce se va întâmpla”, a continuat el.

”Acum vreau să îmi văd familia, pentru că nu i-am mai văzut de șase luni. M-aș întoarce la Dinamo, mă simt foarte bine aici, am și prieteni. Fabbrini și Montini au încercat în fiecare zi să mă convingă să rămân, dar decizia o iau în baza a ce considerăm eu și familia mea”, a afirmat Piscitelli.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu aș merge la FCSB”

”Au fost multe probleme, de când am venit au fost multe întâmplări legate de club, cu banii, cu jucătorii, așa că tot sezonul a fost foarte greu. Nu e un alibi că nu am fost plătiți, dar liniștea ar fi putut face diferența în situația asta”, a explicat portarul.

”Avem jucători buni, nici nu jucăm contra lui Real Madrid în play-out, deci cred că e foarte posibil să nu retrogradăm. Nici cu Mourinho antrenor n-ar fi o situație mai ușoară, e vorba aici de un cumul de probleme, nu doar de o persoană”, a adăugat Riccardo Piscitelli.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

”Nu aș merge la FCSB, pentru că odată ce am reziliat cu Dinamo nu aș putea merge la altă echipă din România. N-am plecat pentru a schimba clubul, am plecat pentru că situația de la Dinamo era foarte grea. Am câteva propuneri din Serie A și Serie B, vreau să iau o decizie avantajoasă pentru cariera mea. Încă aștept să văd și ce vrea Dinamo să facă cu mine și o să văd care-i cea mai bună variantă”, a menționat el.

”Ce au făcut fanii lui Dinamo e ceva ce nu am mai văzut. La început, nu am putut să cred, dar zi de zi am văzut ce fac oamenii și câți bani reușesc să strângă. Încep să cred că dacă clubul ia deciziile bune, nu doar că va putea fi salvat, ci se va și relansa”, a precizat italianul.

ADVERTISEMENT

”Am fost șocat să văd că fanii au venit să ne susțină, nu să ne atace, chiar și după ce am pierdut meciuri considerate ușoare. Nimeni nu a vorbit urât despre noi, mereu ne-au susținut. E incredibil, nu voiam să plec de la acest club dacă nu era situația asta”, a încheiat Piscitelli.