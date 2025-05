Richard Abou Zaki, probleme de sănătate înainte de battle-ul de la Chefi la cuțite. A solicitat un medic

Chefi la cuțite a revenit pe micile ecrane cu noi misiuni pentru concurenți, dar și cu necazuri. Richard Abou Zaki a acuzat înainte de battle-ulul din ediția de miercuri, 14 mai 2025. Bucătarul a solicitat un medic care i-a acordat primele îngrijiri medicale.

Ce a pățit Richard Abou Zaki la Chefi la cuțite

Richard Abou Zaki, unul dintre jurații de la Chefi la cuțite, a avut neplăceri medicale. Vedeta de la Antena a început să se simtă rău înainte de probă, dar a crezut că poate duce la bun sfâșit lucrurile alături de echipa sa.

Din păcate, de la Antena 1 nu a mai putut suporta durerile și nu a mai stat pe gânduri. A plecat preț de câteva minute din bucătărie pentru că a cerut ajutorul unui doctor. Solicitatea sa a fost rezolvată imediat.

Medicii i-au acorat primele îngrijiri renumitului chef, care a declarat că are crampe la stomac. Pe lângă acestea, pe platoul de filmare a simțit și dureri mari, dovadă că a trebuit să ia neapărat o scurtă pauză de la activitatea sa.

„Aveam niște crampe de am crezut că am un copil înăuntru. Chiar nu e o zi bună pentru mine. Eram distrus. Doctorii mi-au făcut perfuzia, am luat niște pastile”, a dezvăluit Richard Abou Zaki, la Chefi la cuțit, relatează .

Cum au reacționat jurații de la Chefi la cuțite

„Am muncit dintotdeauna, de la 15 ani. Eu sunt dedicat total muncii mele – și nu am lipsit din bucătărie nici când aveam 40 de grade febră. Dar stresul și presiunea m-au atins puternic. Am plâns de cât de rău mi-a fost”, a mai spus juratul de la Antena 1.

Problemele de sănătate cu care s-a confruntat Richard Abou Zaki nu au fost trecute cu vederea de ceilalți jurați. Chef Orlando Zaharia a declarat că a fost pentru prima oară când și-a văzut colegul de filmări alb la față.

A riscat să nu-și poată conduce echipa din bucătărie pe care a lăsat-o singură pentru o perioadă scurtă. Din fericire, confruntarea culinară de la Antena 1 s-a terminat cu bine pentru toată lumea, dar mai ales pentru Richard Abou Zaki.