Ricky Hatton a murit! A boxat cu Floyd Mayweather pentru titlul mondial, și-a anunțat revenirea în ring, dar s-a stins fulgerător

Lumea boxului din Marea Britanie este zguduită de moartea lui Ricky Hatton, care a venit la cinci luni după ce , după ce a fost lovit de un tir.

ADVERTISEMENT

A murit marele boxer Ricky Hatton

Ricky Hatton, unul dintre cei mai populari sportivi britanici, a fost găsit mort în propria sa locuință din Hyde, Greater Manchester. Informația a fost confirmată de poliția locală, care a anunțat că decesul nu este tratat ca fiind suspect.

”Putem confirma că am găsit un cadavru la o adresă de pe Bowlacre Road în Gee Cross, la ora 6:45 dimineața, duminică, 14 septembrie. Decesul nu este tratat ca fiind suspect”, a declarat un purtător de cuvânt al poliției, citat de .

ADVERTISEMENT

Ricky Hatton a avut o carieră impresionantă în box în perioada 1997-2012, fiind supranumit ”Asasinul”. El a fost campion la categoriile ușoară și superușoară și a impresionat prin abilitățile sale în ring.

Mayweather i-a administrat prima înfrângere

După ce a jucat fotbal la echipa Rochdale, Hatton și-a îndreptat atenția către box pentru a se apăra de agresorii de la școală. După o scurtă carieră de amator, și-a făcut debutul la profesioniști în 1997, într-o gală de mică anvergură.

ADVERTISEMENT

Britanicul a câștigat titlul WBU la categoria ușoară, în 2001, dar marea ascensiune a venit în 2005 după victoria în fața australianului de origine rusă Kostya Tszyu. Hatton a unificat centurile în același an, iar apoi a crescut în greutate pentru a-l învinge pe Luis Collao într-un meci de titlu la categoria superușoară.

ADVERTISEMENT

Ricky Hatton avea un palmares perfect de 43-0 înainte de a-l înfrunta pe Floyd Mayweather la MGM Grand în 2007, meci considerat una dintre cele mai mari lupte din istoria boxului. La fel de impresionant la microfon ca și în ring, englezul l-a criticat dur pe mare campion american în perioada premergătoare luptei, dar a fost învins pe KO în runda 10.

Hatton urma să revină în ring

Au urmat victorii asupra lui Juan Lazcano și Paulie Malignaggi, dar Hatton a fost învins printr-un KO brutal de Manny Pacquiao în mai 2009, în runda a doua, în ceea ce a fost, practic, finalul său său în box.

ADVERTISEMENT

A urmat o revenire acasă, la Manchester Arena, împotriva lui Vyacheslav Senchenko, în noiembrie 2012. Punctul final al carierei sale a fost într-un un meci demonstrativ fără puncte împotriva lui Marco Antonio Barrera, în 2022.

De curând, Hatton își anunțase revenirea în ring în decembrie, la 13 ani de la ultimul său meci profesionist. El urma să-l înfrunte la Dubai pe primul pugilist profesionist din Emiratele Arabe Unite din Dubai, Eisa Al Dah.

În urmă cu două luni și lumea boxului din România a trecut printr-o tragedie similară, după . Campionul nostru s-a stins din viață la vârsta de 56 de ani, după o luptă crâncenă pe care a dus-o în ultimi ani cu o boală teribilă.