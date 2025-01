Adrian Mutu a jucat pentru mai multe echipe de top în cariera sa, una dintre cele mai sonore fiind Inter Milano. El a fost transferat de italieni după ce a petrecut un singur sezon în tricoul lui Dinamo, însă negocierile cu cei de pe Giuseppe Meazza nu au fost deloc ușoare.

„Ridică-te, băi, jigodie, și hai cu mine!” Scene desprinse din filme cu Giovanni Becali și Adrian Mutu de la negocierile cu Inter Milano

În ianuarie 2000, Adrian Mutu era protagonistul unui transfer de senzație. Inter era de acord să plătească către Dinamo nu mai puțin de 6,5 milioane de euro, dar acesta a rezistat doar șase luni pe Meazza, în vară fiind imediat transferat de Hellas Verona pentru 4 milioane de euro.

Puțini știu însă cum au decurs negocierile cu Inter, iar „Briliantul” a povestit în direct la DON MUTU istoria negocierilor cu italienii. Mai mult decât atât, acesta a dezvăluit o scenă incredibilă din timpul tratativelor, prin care Giovanni Becali a reușit să mai ia niște bani în plus de la Inter.

„Când am ajuns la Inter, la un moment dat lucrurile s-au blocat puțin, La momentul acela nu vorbeam italiană și la un moment dat Giovanni avea o discuție cu ei și îmi face semn și spune: ‘Când fac eu semn, te ridici’. Eu fiind acolo, mă gândeam tot timpul și îi spuneam: ‘Bă Giovanni, eu nu plec de aici, cum să mă ridic?’

A stat și după câteva minute a dat cu pumnul în masă, s-a ridicat la conducătorii clubului și le-a spus: ‘Eu sunt general, voi sunteți soldați!’. Eu îi spuneam: ‘Băi, calmează-te puțin, cade transferul’. El a zis să îl ascult, eu i-am zis că nu merg. Și zice: ‘Ridică-te, băi, jigodie, și hai cu mine!’.

Când am ieșit de acolo el bolborosea în stilul lui caracteristic, oamenii îl împingeau pe scări: ‘Nu, Giovanni, stai să discutăm’. A zis că nu mai semnează, eu nu am mai zis nimic, am ieșit din club și ne duceam în centru, ne duceam spre hotel și îi spuneam lui Giovanni: ‘Băi Giovanni, ce faci?’. El spune: ‘Taci din gură că știu!’.

L-am lăsat că părea puțin supărat, după câteva sute de metri se întoarce la mine și zice: ‘Ți-a plăcut, mă? Stai să vezi ce le mai luăm 200 de mii la ăștia’. M-am dus la hotel și cred că m-a sunat la 3 dimineața și zice: ‘Ce faci? (n. r. dorm am zis eu) Eu vorbesc cu ăștia, auzi, nu vrei să mergem la Parma?’

‘Băi Giovanni eu am venit la Inter, eu nu mai plec de aici, nu mai plec eu la Parma’. Și zice: ‘Bine mă, hai că o rezolv până dimineață’. Când m-am trezit și am mers la micul dejun, a zis să mergem să semnăm cu Inter, că e totul ok, că au mai pus ceva și ei ca să nu ne supărăm. Cam așa era Giovanni, avea acest stil exploziv și nu știai la ce să te aștepți câteodată.

Nu există altul ca el în România. Pe vremea lui era ceva ieșit din comun, păcat că au trecut anii peste el ca și peste noi, dădea o culoare frumoasă la tot ce se învârte în jurul fotbalului și asta pentru că a făcut lucruri și nu numai cu mine și cu cei mai mari jucători ai României. A fost ceva ce merită povestit”, a declarat „Briliantul” la DON MUTU.

Adrian Mutu, inclus de Fiorentina în Hall of Fame

Adrian Mutu a primit distincția prin care Fiorentina l-a recompensat pentru întreaga sa carieră pe Artemio Franchi. Fotbalistul care este a fost inclus de Fiorentina în Hall of Fame.

Ceremonia emoționantă a avut loc la Firenze, iar Mutu , una trecută în neființă. 69 de goluri și 29 de pase decisive sunt cifrele lui Adi Mutu în 143 de apariții la Firenze.