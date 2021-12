Rihanna, inclusă în topul revistei Forbes. Ce alte artiste de la Hollywood mai sunt selectate

De 18 ani încoace revista publică lista anuală cu cele mai puternice persoane. Marți, 7 decembrie 2021 , reprezentanții au transmis că anul acesta au fost incluse și 15 femei din media și divertisment.

Rihanna este una dintre care au fost onorate să apară în paginile publicației. Artista, care deține linia de cosmetice Fenty Beauty, a raportat 550 de milioane de dolari în 2020.

Îndrăgita vedetă ocupă poziția cu numărul 68, revista menționând faptul că solista a devenit miliardară anul acesta și mulțumită acțiunilor pe care le deține la Savage x Fenty.

Rihanna, în topul revistei americane Forbes. Ce poziție ocupă artista

Nu mai este niciun secret că Oprah Winfrey este cea mai bine clasată dintre starurile din industria de divertisment. Renumita prezentatoare este preferată de toate vedetele când vine vorba de interviuri.

Moderatoarea este văzută ca un simbol al televiziunii de peste Atlantic, de aici și imperiul care s-a construit în jurul persoanei sale. Forbes o poziționează pe locul 23.

Potrivit revistei americane, pe locul 76 se impune Beyonce. Solista a strâns peste 250 de milioane de dolari generaţi numai de „On The run II”, turneul mondial împreună cu Jay-Z din 2018.

O altă cântăreață care se află între paginile publicației este Taylor Swift. Ocupă locul 78 în clasament graţie iniţiativei sale de a reînregistra primele albume cu scopul de a obţine drepturile de autor.

Revista americană notează că „Red (Taylor’s Version)” a devenit al 10-lea album care s-a clasat pe primul loc în Billboard. În plus, „Folklore” a fost primul album care a înregistrat un milion de exemplare vândute în 2020.

Reese Witherspoon datorează locul 74 activităţilor sale de producătoare. Cunoscuta actriţă şi-a lansat propriile societăţi: Pacific Standard în 2012 şi Hello Sunshine în 2016, cu scopul de a evidenţia rolurile de femei.

De asemenea, Ava DuVernay, prima femeie de culoare nominalizată la premiile Oscar în calitate de regizor, ocupă locul 80. Ea a realizat un film ce a generat 100 de milioane de dolari. Este vorba de „A Wrinkle in Time”. Totodată, serialul „When they see us” a fost recompensat cu Emmy.

Regina Elisabeta a II-a, în declin față de anul precedent

Revista Forbes anunță că Regina Elisabeta a II-a a coborât 24 de locuri față de anul precedent. În felul acesta, Suverana ocupă locul 70 în clasament.

Declinul Majestății Sale se cauzat de numărul tot mai mic de apariții publice și numeroasele crize cu care s-a confruntat coroana încă de la începutul anului.

Aici este menționat faptul că Meghan Markle a mărturisit că atât ea, cât și fiul ei au fost obiectul rasismului atunci când făceau parte din Familia Regală Britanică.