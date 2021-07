Riki de la Chefi la Cuțite, întâlnire surpriză pe Litoral! Cu cine s-a văzut simpaticul japonez

Riki de la Chefi la Cuțite a decis să meargă pentru câteva zile la mare, iar acolo, evident, a avut ocazia să se întâlnească cu un vechi rival, devenit prieten, din emisiune.

ADVERTISEMENT

Cu cine s-a văzut Riki de la Chefi la Cuțite, la mare?

Chiar dacă nu a câștigat Chefi la Cuțite, Riki s-a făcut remarcat de-a lungul show-ului de la Antena 1, iar felul lui de a fi i-a adus admiratori atât în rândul publicului, cât și printre colegii de emisiune.

Iar unul dintre cei față de care japonezul de la s-a apropiat a fost chiar ”cuțitul de aur” al lui Sorin Bontea și coleg de echipă cu Riki, Paul Vasile, motiv perfect pentru ca cei doi să se întâlnească pe litoral, acesta din urmă fiind însoțit și de fratele mai mic al său.

ADVERTISEMENT

”Astăzi am venit la marea @paulvasilee și fratioara lui paulica. Am fost la mine restaurantul și am stat la “satul de vacanța” in constanta dacă știți”, a notat japonezul Riki, pe conturile sale de socializare.

Riki de la Chefi la Cuțite, lectie de bucătărie japoneză

Dacă tot a ajuns la restaurantul amicului său, vechii rival, amical, de la Chefi la Cuțite, Riki a demonstrat încă o dată că se priecepe ca nimeni altul la gătitul mâncărurilor japoneze.

ADVERTISEMENT

”Am făcut 2 farfurii fine dining japonez pentru paulica brothers, și cel mai mic frate zice: “Riki, dacă ai făcut farfurie asta, îți ia cutit de aur”. Ma foarte bucur ca ați plăcut voi. A fost amuzant MAX cu prieten meu și fratele lui prieten meu! Weekendul super plăcută diamantelor”, a mai notat japonezul Riki care, din respect pentru fanii lui, se străduiește din greu să scrie în română pe conturile de socializare.

Și, din imaginile postate de Riki de la Chefi la Cuțite întâlnirea cu Paul Valsile a fost una care le-a adus zâmbete pe buze amândurora, iar momentele petrecute împruenă în bucătărie, învățând unul de la celălalt, i-a făcut să își amintească de competiția în care au fost rivali și s-au împrietenit.

ADVERTISEMENT

Riki de la Chefi la Cuțite s-a tatuat cu numele lui Sorin Bontea

Japonezul Rikito Watanabe a făcut senzație cu felul său de a fi, extrem de deschis, vesel și sincer, de-a lungul întrecerilor de la Chefi la Cuțite. Și, culmea, oricâte piedici întâlnea în drum, cu zâmbet și optimism, reușea să treacă de probleme și să îi ajute și pe cei din jur.

De altfel, spiritul său de echipă a fost admirat de toți concurenții de la Chefi la Cuțite, iar talentele sale culinare l-au dus pe simpaticul japonez până în semifinale, el fiind, de altfel, la un pas să ajungă în marea finală a concursului.

ADVERTISEMENT

Mai mult, chiar dacă nu a ajuns în finală, Riki a făcut tot ce i-a stat în putință să o ajute pe Elena Matei, reprezentanta echipei lui Sorin Bontea în finala de la Chefi la Cuțite, și a fost extrem de decent și de liniștit în momentul în care concursul a fost câștigat de .

Mai mult, de-a lungul competiției, Riki a făcut și un gest care l-a lăsat mască pe coordonatorul echipei, el tatuându-și numele lui Sorin Bontea, pe braț, într-o declarație de fidelitate și de respect nemaîntâlnită până atunci la Chefi la Cuțite.