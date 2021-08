Riki de la Chefi la Cuțite va putea fi văzut într-o nouă emisiune difuzată la Antena 1, alături de Blvck Matias. Elena Matei a reacționat după ce a aflat vestea.

ADVERTISEMENT

Fostul concurent de la show-ul culinar a făcut parte din echipa lui Sorin Bontea. Riki a fost foarte îndrăgit atât de colegii lui, cât și de telespectatori, dar și de mentorul său.

Riki de la Chefi la Cuțite, într-o nouă emisiune la Antena 1, alături de Blvck Matias. Reacția Elenei Matei

va putea fi urmărit într-o nouă emisiune de la Antena 1, alături de Blvck Matias. Fostul concurent al lui Sorin Bontea a făcut anunțul pe pagina sa de Instagram.

ADVERTISEMENT

„Buna ziua buna ziua, diamantelor! Deci am luat invitație la Splash! Vedete la apă (vă mulțumesc frumos @antena1_oficial). Și am făcut două zile de training, am făcut prima dată jumping în apă.

Dar am făcut mai bine decât am crezut eu. (…) Sunt la ultimul grup cu @blvckmatias.

ADVERTISEMENT

O sa anunț pe story sau ceva! Deci diamantelor, o zi super minunată!!!!”, a scris Riki pe contul său de .

Vezi această postare pe Instagram

Elena Matei a reacționat imediat și l-a întrebat pe fostul ei coechipier dacă el și Blvck Matias au sărit împreună în apă.

ADVERTISEMENT

„Săriți împreună?”, a scris blondina. Riki i-a răspuns imediat fostei sale colege din echipa lui Sorin Bontea: „Am făcut azi.”

Internauții au fost încântați de această veste și i-au transmis lui Riki numai gânduri bune, urându-i succes la această provocare.

ADVERTISEMENT

Ce nume participă la Splash! Vedete la apă

este una dintre concurentele care va participa la emisiunea de la Antena 1, așteptată cu sufletul la gură de telespectatori.

Giani Kiriță, Mario Fresh și Cătălin Cazacu se află și ei pe lista vedetelor care vor face senzație în cadrul show-ului „Splash! Vedete la apă”.

ADVERTISEMENT

Ramona Olaru, Răzvan Fodor și Anna Lesko sunt prezentatorii emisiunii de la Antena 1. S-au aflat deja și trei dintre jurații show-ului, după cum urmează: Iulia Albu, Nea Mărin și Jean de la Craiova.

Emisiunea a fost lansată pentru prima dată în România în 2013. Ultimul sezon a fost difuzat în 2015, iar producția revine anul acesta pe micile ecrane.