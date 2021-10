Rikito Watanabe și Elena Matei de la Chefi la Cuțite, din nou împreună. În ce emisiune vor apărea la televizor

Rikito Watanabe și Elena Matei au fost deliciul ultimului sezon Chefi la Cuțite. Amândoi au fost în , iar atmosfera încinsă din bucătărie se pare că a încălzit lucrurile și între cei doi colegi.

Riki a fost unul dintre cei mai îndrăgiți concurenți din toate sezoanele. I-a cucerit pe toți cu stilul lui amuzant de a vorbi, dar i-a și impresionat cu determinarea și educația primită în țara sa natală, Japonia.

Dincolo de dragostea lui pentru bucătărie, . Micuță de înălțime, dar cu un talent imens, frumoasa blondină din echipa lui Bontea i-a atras rapid atenția colegului ei.

Deși i-a făcut o serie de complimente și i-a mărturisit că s-a îndrăgostit de ea, Riki nu a avut sorți de izbândă. Asta pentru că Elena Matei era așteptată acasă de către iubitul ei.

Rikito Watanabe și Elena Matei, din nou împreună

Chiar dacă nu s-a înfiripat o relație între cei doi bucătari, nu s-a lăsat cu vreo supărare. Acum, fanii lor îi pot vedea iar la televizor, împreună.

Riki a făcut marele anunț pe contul lui de Instagram, acolo unde a dezvăluit că este invitat în emisiunea Hello, Chef de la Antena 1, prezentată de Roxana Blenche, finalista din sezonul 8.

Spre bucuria lui, cealaltă este chiar Elena Matei. Se pare că Riki nu a uitat-o nici acum pe cea care i-a furat inima în trecut.

“Bună ziua, bună ziua… Diamantelor! Am fost la Hello Chef cu Elena Matei și Roxana Blenche. Am făcut farfurie, ceva super fine dining. Eram super super fericit că m-am reîntâlnit cu Elenica din nou!

Elenica era puțin supărată că am spus din nou ‘ești mai fierbinte ca oala’, dar asta este. Am fost super emoționat din cauză că am filmat din nou, dar sper că e ok.

Deci, diamantelor, o să fiu pe TV pe 10 octombrie. Dacă aveți timp, uitați-vă, vă rog. Să aveți o zi frumoasă, Diamantelor! La revedere”, a anunțat Riki pe , în stilul lui specific, spre deliciul fanilor.

Fanii lor au fost în culmea fericirii când au aflat vestea cea mare! “Trupa de șoc revine!”, “Așteptăm cu interes filmarea cu tine Riki! Ne bucurăm nespus de realizările tale!”, “Vă ador pe toți!”, sunt câteva dintre mesajele lăsate de admiratorii celor doi.