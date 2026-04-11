Rinat Ahmetov a vorbit despre România, după vizita la catafalcul lui Mircea Lucescu! Ce le-a spus ucrainenilor

ADVERTISEMENT

Rinat Ahmetov (59 de ani) este cel mai bogat om din Ucraina, cu o avere uriașă de 8 miliarde de dolari. Totodată, omul de afaceri este patronul echipei de fotbal Șahtior Donețk, pentru care regretatul Mircea Lucescu a antrenat timp de 12 ani. Cei doi au legat o prietenie strânsă, iar ucraineanul nu a putut lipsi de la Arena Națională, pentru a-și lua rămas-bun de la legendarul antrenor. El a discutat cu presa din Ucraina despre vizita sa.

Ce a spus Rinat Ahmetov despre întâlnirea cu Neli și Răzvan Lucescu

În vremea în care Mircea Lucescu era antrenor la Șahtior Donețk, Rinat Ahmetov a cunoscut-o foarte bine și pe soția sa, Neli, tocmai de aceea și-a dorit neapărat ca ea să fie la stadion în momentul în care el ajunge în România, pentru a-și lua rămas-bun de la bunul său prieten.

ADVERTISEMENT

A fost prima dată când iar cu această ocazie a făcut o escală și în Polonia, unde Șahtior a jucat în Conference League contra lui AZ Alkmaar, la Cracovia. Rinat Ahmetov a explicat presei din țara vecină cum a trăit despărțirea de „Il Luce":

„Am fost în București pentru a-mi lua rămas bun de la Mircea Lucescu, un mare antrenor. A petrecut 12 ani la Șahtior și am câștigat o mulțime de trofee împreună. I-am consolat familia. Neli, soția lui Mircea Lucescu, e atât de fermecătoare și frumoasă. Nu numai fizic, ci și ca spirit.

ADVERTISEMENT

Răzvan e un tip foarte serios. Când Mircea Lucescu avea vârsta lui Răzvan de acum, avea cu un trofeu mai puțin decât el. Răzvan e un antrenor de top cu o reputație excelentă. A fost o zi importantă. Știți cum e, oamenii te invită la zilele de naștere, dar la înmormântări te duci singur. Am dorit să îi aduc un omagiu și să îmi iau rămas bun de la prietenul meu”, a spus Rinat Ahmetov, conform

ADVERTISEMENT

Rinat Ahmetov, discurs emoționant la Arena Națională, după omagiul adus lui Mircea Lucescu

După ce și-a luat adio de la bunul său prieten, Mircea Lucescu, Rinat Ahmetov a dedicat câteva minute în care a vorbit cu Răzvan și Neli Lucescu, după care a oferit declarații emoționante despre relația pe care a avut-o cu cel mai titrat antrenor român, alături de care a lucrat timp de 12 ani:

ADVERTISEMENT

„Vă salut! Eu sunt aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. A fost foarte pe neașteptate plecarea dânsului. Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, pentru suporterii fotbalului din România și din toată lumea. Mircea Lucescu a fost prietenul meu, 12 ani am lucrat împreună. Am cucerit 22 de trofee: 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei și, în final, și Cupa UEFA. Îmi amintesc că atunci când am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Este fotografia cu drapelul României. De aceea, eu cred că trebuie să fiți mândri că este un antrenor român, care a reprezentat fotbalul din țara sa în toată lumea.

Împărțeam și durerea, și bucuria împreună și am devenit mari prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea. Tot timpul am ținut cont de viziunile lui Mircea Lucescu și de filosofia sa legată de fotbal. Consider că a avut o viață fericită. El nu putea fără fotbal. Dintre noi a plecat, din păcate, tot de pe terenul de fotbal.

ADVERTISEMENT

Nu pot să spun într-o oră cele mai frumoase momente cu Mircea Lucescu. Am trăit multe momente fericite. El m-a învățat pe mine să beau vin. Până nu l-am cunoscut pe Mircea, eu nici nu mă atingeam de vin. După meciuri beam vin alb și discutam despre toate. Mi-a zis: ‘Dacă aveți atâtea emoții în timpul meciului și nu beți puțin vin, o să muriți. Așa că îți recomand să bem împreună un pahar de vin’. Iar eu l-am învățat să cânte la karaoke. Nu ne prea ieșea, nici mie, nici lui, dar noi tot cântam. Cântam piese diferite. Când m-am întâlnit cu doamna Neli, domnia sa și-a amintit.

Sufletul meu și inima mea sunt cu familia Lucescu. Ei, pentru mine, sunt foarte apropiați. Am petrecut mult timp cu doamna Neli și cu Mister. Este o doamnă modestă, elegantă și o adevărată femeie. Toți oamenii care au cunoscut-o la noi își amintesc de ea numai de bine și cu respect. Cu Răzvan ne-am întâlnit mai rar, dar se vede că este pe un drum drept în fotbal. Răzvan are un trofeu mai mult decât Mircea la aceeași vârstă, ceea ce este enorm”, a declarat Rinat Ahmetov.