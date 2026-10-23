Rinat Ahmetov, fostul patron al lui Mircea Lucescu, decizie drastică. Ce se întâmplă cu afacerea din România

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Mediul economic românesc este zguduit de o veste șocantă. Cel mai bogat om din Ucraina, magnatul Rinat Ahmetov (60 de ani), ia în calcul o măsură radicală la uzina Metinvest Tubular Iași (fosta ArcelorMittal Tubular Products Iași), pe care a preluat-o cu mare tam-tam în urmă cu niciun an. Acum se pune problema închiderii sau suspendării activității pentru una sau mai multe unități de producție din cadrul fabricii ieșene.

Rinat Ahmetov, fostul patron al lui Mircea Lucescu, decizie drastică la afacerea pe care o deține în România

Miliardarul Rinat Ahmetov, cel care și este considerat cel mai bogat om din Ucraina, a primit o lovitură importantă. El deține încă din decembrie 2025 compania ArcelorMittal Tubular Products Iași. Obiectul de activitate al acesteia este producerea de țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agricultură. Însă acum, la nici măcar un an de la finalizarea tranzacției, compania are probleme sub conducerea noului investitor, care i-a fost patron regretatului Mircea Lucescu la Șahtior.

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Conform informațiilor de ultimă oră, grupul siderurgic ucrainean Metinvest, controlat de Ahmetov, discută în acest moment scenariul negru al închiderii sau suspendării activității pentru una sau mai multe unități de producție și/sau segmente comerciale ale fabricii. Tranzacția prin care ucrainenii au cumpărat uzina de la Iași a fost privită inițial ca un mare succes strategic, fiind promovată drept un pas important în viitoarea reconstrucție a Ucrainei. Rolul fabricii a devenit acela de a furniza țevi și elemente metalice necesare refacerii țării vecine, în plin război cu Rusia. Însă această imagine s-a lovit destul de rapid de presiunile economice și situația actuală, care par să fi forțat conducerea grupului să ia în calcul măsuri extreme.

Deși achiziția a fost prezentată ca o expansiune majoră pentru sprijinirea Ucrainei, fabrica se confruntă acum cu discuții privind restructurarea severă. Se analizează direct suspendarea sau închiderea unor secții de producție și/sau a unor divizii comerciale. O astfel de decizie reprezintă o lovitură dură pentru platforma industrială din Iași și pune sub semnul întrebării stabilitatea locurilor de muncă de la uzină, unde cel mai recent bilanț al numărului de angajați indică numărul 170.

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Ce afaceri mai are Rinat Ahmetov în România, de fapt

În portofoliul lui Rinat Ahmetov , precum cea din sectorul energiei regenerabile. Prin intermediul DTEK Renewables International, unde Rinat Ahmetov are investiții, ucraineanul a dezvoltat și operează mai multe parcuri eoliene și solare. Între exemplele concrete se numără Parc eolian Ruginoasa (Iași) — 60 MW (finalizat în 2023), Parcuri solare Glodeni I și Glodeni II (Mureș) — peste 110 MW și Parc solar Văcărești (Dâmbovița) — 126 MW (finalizat și conectat la rețea la sfârșitul lui 2025).