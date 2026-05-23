Rinat Ahmetov, investitor la o echipă din România? Miliardarul și-a trimis managerul la Guvern. Planul celui mai bogat ucrainean

În viitorul apropiat, Rinat Ahmetov ar putea deveni investitor la o echipă din România. Cel mai bogat om din Ucraina și-a trimis deja managerul la Guvern.
Adrian Baciu
23.05.2026 | 16:30
Echipa din România unde ar putea investi miliardarul Rinat Ahmetov. Cel mai bogat ucrainean și-a trimis deja managerul la Guvern.
Rinat Ahmetov își menține extrem de ridicat interesul în zona afacerilor din România. Cel mai bogat om din Ucraina a încercat, în ultimii ani, să-și extindă portofoliul de business din țara noastră. Miliardarul, prin companiile pe care le deține, derulează deja acțiuni în sectorul energiei regenerabile și a industriei siderurgice. Patronul lui Șahtior ar putea ajunge, în viitor, investitor la o echipă de fotbal din prima ligă. Acest lucru ar putea veni tot pe filiera afacerilor.

Cum poate ajunge Rinat Ahmetov investitor la o fostă campioană din România

Începând cu anul 2023, Rinat Ahmetov, 59 de ani, și-a extins puternic afacerile în România. Deocamdată, companiile sale excelează în zona de energie verde. Din 2025, ucraineanul a intrat puternic și în siderurgie prin grupul de firme Metinvest pe care îl controlează. Ahmetov continuă să tatoneze această zonă industrială din țara noastră.

Din datele furnizate de site-ul de profil Profit.ro, cel mai bogat om din Ucraina plănuiește o nouă investiție majoră în zona internă. Rinat Ahmetov este direct interesat să preia activele combinatului din Galați, asta după ce pierdut controlul combinatelor siderurgice Azovstal şi Ilici din Mariupol, din cauza războiului izbucnit în 2022.

”Ofensiva” ucraineanului la Liberty Galați a început încă din toamna lui 2025. Atunci, acesta a depus o primă ofertă pentru a prelua combinatul siderurgic. Cum nimic nu s-a concretizat încă, acesta a revenit în forță. Conform sursei citate, compania Metinvest a omului de afaceri din Ucraina se află printre potențialii cumpărători ai activelor combinatului din Galaţi.

Recent, această firmă a cumpărat caietul de sarcini al licitației eșuate din luna anterioară. Pentru a fi sigur de pasul său, Ahmetov l-a trimis în România pe Yevhen Shelekhov, conducătorul Departamentului de Fuziuni şi Achiziţii al Metinvest. Acesta s-a întâlnit cu șeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca. Discuţia dintre aceștia a vizat identificarea unor soluții pentru situația Liberty Galați.

Indirect, preluarea combinatului siderurgic din Galaţi de către Rinat Ahmetov ar putea însemna implicarea ucraineanului la clubul de fotbal Oţelul Galaţi. Este cunoscut faptul că Liberty Galaţi este asociată cu SC Oţelul în 1964, anul în care clubul a fost înfiinţat. Compania a ajutat la construcţia stadionului începând din 1979. Și în trecutul apropiat, compania a rămas sponsor al clubului şi l-a susţinut până la cele mai bune performanţe. Enumerăm aici câştigarea Cupei UEFA Intertoto, a Ligii 1 şi a Supercupei României.

Ce alte afaceri derulează Ahmetov în România

În decembrie 2025, Rinat Ahmetov (59 de ani), actualul patron al lui Șahtior, a achiziționat compania ArcelorMittal Tubular Products Iași. Obiectul de activitate al acesteia este producerea de țevi structurale sudate, destinate sectoarelor de construcție, inginerie, infrastructură și agricultură. Ucraineanul a cumpărat ArcelorMittal de la Lakshmi Mittal, om de afaceri indian. Compania din Moldova a avut o cifră de afaceri de 304 milioane de euro în ultimul an.

Tot în România, prin DTEK Renewables International, Rinat Ahmetov are investiții în sectorul energiei regenerabile. Compania a dezvoltat și operează mai multe parcuri eoliene și solare. Vorbim de Parc eolian Ruginoasa (Iași) — 60 MW (finalizat în 2023), Parcuri solare Glodeni I și Glodeni II (Mureș) — peste 110 MW și Parc solar Văcărești (Dâmbovița) — 126 MW (finalizat și conectat la rețea la sfârșitul lui 2025), conform NV Business.

Ce avere are Rinat Ahmetov

În 2022, anul declanșării invaziei ruse în Ucraina, averea lui Ahmetov se ridica la aproximativ 13 miliarde de euro, potrivit Forbes. Au urmat ani grei pentru miliardar, în care pierdut mare parte din bani. În prezent, conform listelor actualizate de cei de la Bloomberg, averea lui este estimată la aproximativ 8 miliarde de dolari. Patronul clubului Șahtior Donețk rămâne pe primul loc la acest capitol în țara vecină, la o distanță semnificativă față de ceilalți miliardari locali.

Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
