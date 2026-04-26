Rinat Ahmetov, salvatorul lui Șahtior după atacul Rusiei asupra Ucrainei! Mărturiile fostului jucător al lui Mircea Lucescu: „Suntem încă în viață”

Mircea Lucescu s-a stins din viață în seara zilei de marți, 7 aprilie, la Spitalul Universitar din București, după ce în ultimele luni s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate. Cel mai memorabil moment din cariera sa este, probabil, câștigarea Cupei UEFA din 2009, iar un fost elev al lui „Il Luce” a explicat cum războiul a influențat clubul Șahtior Donețk.

Rinat Ahmetov, salvatorul lui Șahtior după atacul Rusiei asupra Ucrainei

Într-un interviu oferit în presa din Ucraina, Darijo Srna și-a amintit de triumful din Cupa UEFA 2009, când pe banca tehnică se afla marele Mircea Lucescu. Fostul elev al lui „Il Luce” a transmis că aceea a fost cea mai mare performanță din cariera sa, însă Șahtior a suferit considerabil după războiul izbucnit de Rusia. Mai mult decât atât, fostul fundaș croat a mărturisit că echipa nu ar fi supraviețuit fără ajutorul lui Rinat Ahmetov.

„Am ajuns în 2003, iar în 2009 am câștigat acest trofeu. A fost ceva incredibil pentru fotbalul ucrainean, pentru întreaga țară. Și, desigur, după aceea am început să construim o echipă fantastică și un stadion grozav – Donbass Arena. Dar, din păcate, din cauza Rusiei, am pierdut totul. Pentru noi, războiul a început în 2014, nu în 2022. Pe 17-18 mai 2014, am pierdut totul: casa noastră, baza de pregătire, stadionul, fanii.

Dar suntem încă în viață datorită președintelui nostru, Rinat Ahmetov. Pentru el, fotbalul nu este doar afacere; este iubire, emoție, adrenalină. Iar anul acesta se împlinesc 30 de ani de când este președintele lui Șahtior. Cred că nu sunt mulți președinți ca el în lume — este o poveste unică”, a declarat Darijo Srna.

Rinat Ahmetov, prezent la catafalcul lui Mircea Lucescu

, cei doi colaborând la Șahtior Donețk. „Il Luce” a încetat din viață marți, 7 aprilie, iar omul de afaceri a venit în România pentru a-i aduce un ultim omagiu fostului antrenor. Akhmetov i-a fost un apropiat, iar dispariția lui Lucescu l-a afectat profund.

„Eu sunt aici pentru a-mi lua rămas bun de la prietenul meu. A fost foarte pe neașteptate plecarea dânsului. Este o mare tragedie pentru suporterii lui Șahtior, pentru suporterii fotbalului din România și din toată lumea. Mircea Lucescu a fost prietenul meu, 12 ani am lucrat împreună. Am cucerit 22 de trofee: 8 campionate, 6 Cupe ale Ucrainei, 7 Supercupe ale Ucrainei și, în final, și Cupa UEFA. Îmi amintesc că atunci când am câștigat Cupa UEFA, Mircea era foarte fericit. Este fotografia cu drapelul României. De aceea, eu cred că trebuie să fiți mândri că este un antrenor român, care a reprezentat fotbalul din țara sa în toată lumea.

Împărțeam și durerea, și bucuria împreună și am devenit mari prieteni. Consider că este un om foarte important în viața mea. Tot timpul am ținut cont de viziunile lui Mircea Lucescu și de filosofia sa legată de fotbal. Consider că a avut o viață fericită. El nu putea fără fotbal. Dintre noi a plecat, din păcate, tot de pe terenul de fotbal”, a precizat miliardarul din Ucraina după vizita la .