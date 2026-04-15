Rinat Ahmetov, un nou gest de milioane după ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu. I-a îndeplinit visul fotbalistului care l-a elogiat pe „Il Luce”

Rinat Ahmetov, patronul miliardar al celor de la Șahtior Donețk, a mers pentru prima oară într-o deplasare alături de echipă la un meci din cupele europene după declanșarea războiului dintre Rusia și Ucraina. Acesta i-a îndeplinit visul unuia dintre jucătorii săi.

Rinat Ahmetov și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu

Omul de afaceri din Ucraina a fost prezent săptămâna trecută în București. , antrenorul alături de care a reușit performanțe uriașe la Șahtior.

Întrucât oricum era plecat din Ucraina, Rinat Ahmetov a decis să își prelungească șederea departe de casă pentru încă alte câteva zile. Miliardarul a zburat în Polonia pentru a vedea meciul pe care echipa sa l-a jucat cu AZ Alkmaar. Scorul final a fost 2-2.

Rinat Ahmetov i-a îndeplinit visul unui fotbalist

. De altfel, unul dintre jucătorii săi, Valeriy Bondar, a rămas total impresionat că a avut șansa să îl vadă pe omul de afaceri și a scris pe social media că visul său s-a îndeplinit. A făcut o poză cu Ahmetov, pe care a postat-o imediat după meci pe contul său de Instagram.

„Visul unui băiețel care a crescut în academia din Donețk «Șahtior» s-a împlinit: să-l vadă pe președintele clubului nostru în direct, să comunice și să-i mulțumească personal pentru tot. O zi care va rămâne în memorie pe viață”, a scris Bondar pe Instagram.

Mesajul fotbalistului de la Șahtior după dispariția lui Mircea Lucescu

Același fotbalist a vorbit și despre Mircea Lucescu. Valeriy Bondar a declarat că l-a apreciat enorm pe antrenorul din România, cel care a reușit să transforme Șahtior într-un adevărat gigant al Europei de Est. Deși avea o vârstă fragedă în perioada în care formația din Donețk câștiga trofeu după trofeu, amintirea a rămas una vie pentru jucător.

„În primul rând, aș dori să spun că aceasta este o mare pierdere pentru întreaga comunitate fotbalistică. Pentru comunitatea fotbalistică și, în special, pentru Șahtior Donețk. Asta pentru că acest antrenor a petrecut foarte mulți ani la clubul nostru și cred că Mister Lucescu a făcut atât de mult pentru locul în care se află echipa noastră astăzi. Faptul că astăzi se vorbește atât de mult despre Șahtior este, în esență, meritul lui Mircea Lucescu. Deoarece, odată cu venirea lui, sub conducerea sa, echipa a obținut atât de multe victorii strălucitoare și importante.

Și, sincer, cred că fotbalul nostru, fotbalul ucrainean, a crescut și au apărut noi fani ai lui Șahtior datorită lui. Pentru că, atunci când eram un băiețel în Donețk, tocmai meciurile lui Șahtior sub conducerea lui m-au inspirat și mi-au adus o bucurie imensă. Într-adevăr, când eram pe stadion, mă bucuram de tot ceea ce vedeam pe terenul de fotbal. De aceea, este o pierdere imensă pentru tot fotbalul ucrainean, pentru fotbalul mondial și pentru Șahtior. Transmit cele mai profunde condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu. Întreaga noastră echipă, întregul nostru club este alături de ei, de familia sa. Odihnească-se în pace, Mircea”, a explicat fotbalistul.