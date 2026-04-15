Sport

Rinat Ahmetov, un nou gest de milioane după ce a fost la priveghiul lui Mircea Lucescu. I-a îndeplinit visul fotbalistului care l-a elogiat pe „Il Luce”

Rinat Ahmetov a revenit lângă Șahtior Donețk pentru prima deplasare europeană după izbucnirea războiului și i-a îndeplinit visul unui jucător. Toate detaliile, pe Fanatik.ro.
Alex Bodnariu
15.04.2026 | 10:30
SPECIAL FANATIK
Momente emoționante în vestiarul lui Șahtior. Ce s-a întâmplat înainte de meciul din cupele europene
ADVERTISEMENT

Rinat Ahmetov, patronul miliardar al celor de la Șahtior Donețk, a mers pentru prima oară într-o deplasare alături de echipă la un meci din cupele europene după declanșarea războiului dintre Rusia și Ucraina. Acesta i-a îndeplinit visul unuia dintre jucătorii săi.

Rinat Ahmetov și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu

Omul de afaceri din Ucraina a fost prezent săptămâna trecută în București. Rinat Ahmetov a mers la Arena Națională din Capitală pentru a-și lua rămas-bun de la Mircea Lucescu, antrenorul alături de care a reușit performanțe uriașe la Șahtior.

ADVERTISEMENT

Întrucât oricum era plecat din Ucraina, Rinat Ahmetov a decis să își prelungească șederea departe de casă pentru încă alte câteva zile. Miliardarul a zburat în Polonia pentru a vedea meciul pe care echipa sa l-a jucat cu AZ Alkmaar. Scorul final a fost 2-2.

Rinat Ahmetov i-a îndeplinit visul unui fotbalist

De la izbucnirea războiului dintre Rusia și Ucraina, Rinat Ahmetov a evitat să mai meargă pe stadioane. De altfel, unul dintre jucătorii săi, Valeriy Bondar, a rămas total impresionat că a avut șansa să îl vadă pe omul de afaceri și a scris pe social media că visul său s-a îndeplinit. A făcut o poză cu Ahmetov, pe care a postat-o imediat după meci pe contul său de Instagram.

ADVERTISEMENT
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus...
Digi24.ro
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova

„Visul unui băiețel care a crescut în academia din Donețk «Șahtior» s-a împlinit: să-l vadă pe președintele clubului nostru în direct, să comunice și să-i mulțumească personal pentru tot. O zi care va rămâne în memorie pe viață”, a scris Bondar pe Instagram.

ADVERTISEMENT
Ana Maria Tănăsie:
Digisport.ro
Ana Maria Tănăsie: "Pun și eu o poză în lenjerie și o să îmi bubuie Instagramul"
Mesajul fotbalistului de la Șahtior după dispariția lui Mircea Lucescu

Același fotbalist a vorbit și despre Mircea Lucescu. Valeriy Bondar a declarat că l-a apreciat enorm pe antrenorul din România, cel care a reușit să transforme Șahtior într-un adevărat gigant al Europei de Est. Deși avea o vârstă fragedă în perioada în care formația din Donețk câștiga trofeu după trofeu, amintirea a rămas una vie pentru jucător.

ADVERTISEMENT

„În primul rând, aș dori să spun că aceasta este o mare pierdere pentru întreaga comunitate fotbalistică. Pentru comunitatea fotbalistică și, în special, pentru Șahtior Donețk. Asta pentru că acest antrenor a petrecut foarte mulți ani la clubul nostru și cred că Mister Lucescu a făcut atât de mult pentru locul în care se află echipa noastră astăzi. Faptul că astăzi se vorbește atât de mult despre Șahtior este, în esență, meritul lui Mircea Lucescu. Deoarece, odată cu venirea lui, sub conducerea sa, echipa a obținut atât de multe victorii strălucitoare și importante.

Și, sincer, cred că fotbalul nostru, fotbalul ucrainean, a crescut și au apărut noi fani ai lui Șahtior datorită lui. Pentru că, atunci când eram un băiețel în Donețk, tocmai meciurile lui Șahtior sub conducerea lui m-au inspirat și mi-au adus o bucurie imensă. Într-adevăr, când eram pe stadion, mă bucuram de tot ceea ce vedeam pe terenul de fotbal. De aceea, este o pierdere imensă pentru tot fotbalul ucrainean, pentru fotbalul mondial și pentru Șahtior. Transmit cele mai profunde condoleanțe familiei lui Mircea Lucescu. Întreaga noastră echipă, întregul nostru club este alături de ei, de familia sa. Odihnească-se în pace, Mircea, a explicat fotbalistul.

ADVERTISEMENT
Raphinha, gesturi ostentative după Atletico – Barcelona 1-2, apoi i-a făcut praf pe...
Fanatik
Raphinha, gesturi ostentative după Atletico – Barcelona 1-2, apoi i-a făcut praf pe Istvan Kovacs și Clement Turpin: „Ni s-a furat această dublă manșă”
Cristi Chivu are contractul pe masă: salariu de 5.000.000 de euro și mână...
Fanatik
Cristi Chivu are contractul pe masă: salariu de 5.000.000 de euro și mână liberă la transferuri. Anunțul Gazzetta dello Sport
Cristiano Bergodi, antrenorul etapei a 4-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga. Cum...
Fanatik
Cristiano Bergodi, antrenorul etapei a 4-a a play-off-ului și play-out-ului din SuperLiga. Cum arată echipa ideală
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Edi Iordănescu a dezvăluit 'informațiile primite pe surse' înaintea eliminării României de la...
iamsport.ro
Edi Iordănescu a dezvăluit 'informațiile primite pe surse' înaintea eliminării României de la Euro 2024: 'Nu le puteam proba'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!