Rinat Akhmetov a luat decizia finală pentru venirea în SuperLiga României! Anunțul președintelui: „Iubește fenomenul”

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Oțelul Galați a suferit o înfrângere dureroasă în Cupa României Betano, împotriva Concordiei Chiajna. Divizionara secundă i-a învins categoric pe moldoveni, cu scorul de 5-1, iar la final președintele Cristi Munteanu a vorbit despre situația de la clubul despre care s-a scris că ar putea fi preluat de Rinat Akhmetov.

Mai vine Rinat Akhmetov la Oțelul? Decizia finală a miliardarului ucrainean

Imediat Cristi Munteanu, președintele Oțelului, a vorbit despre situația dificilă de la club, mai ales din punct de vedere financiar. Deși a sperat că Rinat Akhmetov ar putea prelua formația din SuperLiga României și să o aducă din nou la performanța de a câștiga campionatul și de a juca în Champions League, în prezent președintele Oțelului este extrem de pesimist și a dezvăluit că .

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„Nu vine nimeni, nu. Sincer, am tot sperat că vine Akhmetov, ținând cont de faptul că deține o echipă de fotbal, iubește fenomenul… Noi câștigăm punct/puncte acasă pe 80% din valoarea jucătorilor și 20% datorită publicului. Asta e realitatea! Datorită lor suntem neînvinși acasă cu trei echipe importante din fotbalul românesc.

Eu sper ca până în ianuarie – februarie să avem o liniște financiară și să menținem jucătorii valoroși pe care îi avem. Nu vreau să spun mai multe că nu vreau să supăr lumea. Noi avem 7-8 jucători de valoare și tragem de ei 30 de etape. Banii vin 20% din bugetul local și 80% din drepturi TV și ce se descurcă staff-ul administrativ”, a declarat Cristi Munteanu la

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Ce situație dificilă este la Oțelul Galați. Moment de sinceritate al lui Cristi Munteanu: „Bugetul nu ne permite”

Pentru meciul împotriva Concordiei Chiajna, Oțelul Galați a decis să folosească o formulă de start alcătuită atât din jucători experimentați, cât și din fotbaliști tineri și foarte tineri. Președintele clubului a explicat într-un moment de sinceritate că bugetul clubului nu-i permite Oțelului să meargă pe două fronturi: campionat și Cupa României

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„Noi nu avem buget să ne permitem să abordăm ambele competiții. Am dat șansa unor copii să joace și să demonstreze dacă sunt eligibili pentru echipa noastră în prima ligă. Sunt tineri, nu trag concluzii la cei mici. Mă bucur că au jucat acest meci. Mi-e teamă ca din ianuarie-februarie acești copii să nu ducă greul clubului nostru. E greu fără buget să faci față în prima ligă din România.

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Sper ca până în ianuarie-februarie să avem o liniște financiară pentru a ne menține jucătorii valoroși. Asta e puterea noastră în momentul de față. Puterea noastră e să avem 7-8 jucători de valoare și să tragem de ei 39 de etape”, a mai spus Cristi Munteanu.

Ce buget are Oțelul Galați pentru actualul sezon de SuperLiga României

Față de marile forțe din SuperLiga României, bugetul Oțelului Galați este incomparabil mai mic. Dacă bugetul campioanei României se ridică la aproximativ 20 de milioane de euro, moldovenii nu beneficiază decât de a cincea parte din această sumă, adică aproximativ 4 milioane de euro:

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„Banii vin 20 la sută din bugetul local și Consiliul Județean, iar restul din drepturi TV și ce se descurcă președintele și staff-ul administrativ. Anul trecut am terminat pe locul 9, dar la buget am fost la nivel de Metaloglobus și Slobozia, iar anul acesta suntem la nivelul Corvinului. Oțelul are istorie, e o echipă care are stadion plin. Orașul vrea echipa, dar nu există potențial pentru ce dorește orașul.

Suntem într-un moment economic dificil și mediul privat nu poate ajuta clubul. Clubul nostru consumă în jur de 600.000-700.000 de euro pe centrul de copii și pe echipa de fotbal feminin. Vorbim de un buget brut. Sunt dezamăgit, atât au putut copiii. Sunt oameni în Galați care au pretenții de parcă am avea bugetul lui FCSB și Universitatea Craiova. Apropo de Craiova. Are un buget de 22 de milioane de euro și am fost la un pas să câștigăm meciul. Am jucat cu Dinamo, cu CFR, echipe cu bugete imense față de al nostru. Fără buget, ești zero.

Anul ăsta avem buget de 4 milioane și ceva. Anul trecut am avut 5,4 milioane de euro. Eu am sperat că vine Akhmetov (n.r. – ucraineanul a făcut ofertă pentru combinatul siderurgic din Galați), am sperat că poate vine și lângă noi, el mai are o echipă și iubește fotbalul”, a mai spus președintele Oțelului Galați.

Cristi Munteanu a ajuns la capătul puterilor: „E posibil să-mi depun mandatul”

Înfrângerea dură din Cupa României l-a făcut pe președintele Oțelului să dezvăluie că a ajuns la capătul puterilor și este foarte probabil să renunțe la post din luna februarie: „Din februarie, e posibil să-mi depun mandatul. Simt că nu mai pot, sunt obosit psihic. Sunt de atâția ani aici. E al patrulea sezon în prima ligă, știți de ce a plecat și Dorinel. Tot din criterii financiare.

Cei de la Liberty ne-au băgat în gaură de 2 milioane de euro. Nu mai pot, am obosit psihic. Staff-ul administrativ este neplătit de 6-7 luni. Noi facem eforturi extraordinare să menținem echipa în prima ligă cu buget pentru antepenultimul loc din Liga 1. Sunt 3 săptămâni întârzieri la salarii la echipa mare. Mă refer la jucători și la staff-ul tehnic. La staff-ul administrativ sunt 6-7 luni întârziere”, a conchis Cristi Munteanu.