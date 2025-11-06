Sport

Rio Ferdinand a dezvăluit de ce s-a mutat definitiv în Dubai. Legenda lui Manchester United critică guvernul britanic

Rio Ferdinand spune care este motivul pentru care s-a stabilit în orașul Dubai. Celebrul sportiv vine cu o serie de acuzații la adresa guvernului din Marea Britanie.
Alexa Serdan
06.11.2025 | 09:40
Rio Ferdinand a dezvaluit de ce sa mutat definitiv in Dubai Legenda lui Manchester United critica guvernul britanic
De ce a plecat Rio Ferdinand din Londra pentru a se muta în Dubai. Sursa foto: Instagram. Colaj: Fanatik
Fostul star al echipei Manchester United și al naționalei Angliei, Rio Ferdinand, dezvăluie de ce s-a mutat în Dubai. Renumitul fotbalist, în vârstă de 46 de ani, a plecat din țara natală în luna august, împreună cu familia sa.

De ce s-a mutat Rio Ferdinand în Dubai

Rio Ferdinand a decis să facă o schimbare radicală în urmă cu câteva luni. Fostul mare fundaș a luat pe toată lumea prin surprindere când a anunțat că nu mai stă în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord.

A hotărât să se stabilească în Emiratele Unite Arabe. A ales Dubai, iar acum explică care este motivul pentru care a făcut acest pas. Fostul mare fotbalist britanic recunoaște că diferențele dintre cele două țări sunt uriașe. Sistemul educațional este diferit, la fel și cel medical.

În schimb, într-un interviu pe care l-a acordat recent a ținut să aducă acuzații serioase asupra guvernului britanic. Susține că cetățenii plătesc taxe și impozite foarte mari, însă serviciile de îngrijire medicală nu sunt cele așteptate.

„Dacă servicii precum sistemul de sănătate ar funcționa perfect, atunci cred că oamenii nu ar avea nimic împotrivă să plătească impozite. Dar când lucrurile se destramă și merg prost în țară…

Stau și mă întreb: plătim impozite și acestea sunt într-adevăr folosite pentru lucruri care aduc beneficii oamenilor care trăiesc aici?

Și aceasta este marea întrebare care necesită un răspuns. Cred că mulți dintre noi știm răspunsul la această întrebare”, a declarat Rio Ferdinand, pentru LBC Radio, scrie tabloidul The Sun.

Cum s-a schimbat viața lui Rio Ferdinand

Rio Ferdinand se adaptează cu brio la traiul din Dubai. Fostul star al echipei Manchester United și al naționalei Angliei consideră că a făcut cea mai bună alegere. În felul acesta reușește să stea mai mult cu persoanele dragi.

 „Familia mea mă vede mult mai des și petrec timp de calitate cu ei, iar asta cred că este un lucru minunat pentru mine. Iubesc Anglia și sunt un patriot în acest sens, dar e o nouă călătorie, un nou capitol, ceva diferit.

Cred că este o schimbare binevenită în viața mea. În Dubai, simt că ei (familia mea) sunt apreciați, iar stilul de viață înseamnă că sunt fericiți și plini de energie, ceea ce este benefic pentru copii.

Stilul de viață, siguranța, clima și pur și simplu o viață nouă”, a completat Rio Ferdinand, mai arată sursa menționată anterior. Fostul star de la Manchester United locuiește într-o vilă imensă, dotată cu o piscină impresionantă.

Duce un trai frumos, alături de copiii săi. Celebrul fundaș britanic are doi copii alături de actuala soție, Kate (33 de ani). De asemenea, mai are 3 copii din relația cu prima sa parteneră de viață, care a murit la 34 de ani din cauza cancerului.

Fotbalistul a făcut istorie la Manchester United, în perioada 2002 – 2014. A evoluat în 455 de meciuri, marcând 8 goluri. De asemenea, în tricoul acestei echipe a oferit 8 pase decisive. În plus, a cucerit Liga Campionilor în 2008.

De asemenea, a câștigat 6 titluri de campion în Premier League. Rio Ferdinand are 81 de meciuri și 3 goluri pentru naționala Angliei. După ce s-a retras a fost analist la emisiunea TNT Sports, peste un deceniu.

Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
