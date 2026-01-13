Sport

Rio Ferdinand, declarație îngrijorătoare despre Cristiano Ronaldo: „O să fie distrus!”

Unul dintre cei mai buni prieteni ai lui Cristiano Ronaldo, fostul său coechipier de la Manchester United, Rio Ferdinand, a avut o declarație îngrijorătoare.
Mihai Alecu
13.01.2026 | 22:15
Rio Ferdinand, avertisment pentru cei de la Al-Nassr în privința lui Ronaldo
Rio Ferdinand este recunoscut ca fiind un apropiat al lui Cristiano Ronaldo, starul de la Al-Nassr, iar englezul avertizează că atacantul ar fi devastat dacă nu ar câștiga campionatul în Arabia Saudită.

Cristiano Ronaldo ar putea să trăiască o mare dezamăgire la Al-Nassr. Avertismentul lui Rio Ferdinand

Situația celor de la Al-Nassr în campionat a devenit complicată, iar Rio Ferdinand e de părere că un nou sezon fără trofeu ar putea să-l afecteze foarte tare pe Cristiano Ronaldo. Englezul spune că atacantul și-a făcut datoria, pentru că a fost cel mai bun marcator al întrecerii, însă chiar și așa faptul că formația sa nu triumfă în „Liga Stelelor” contează mult pentru portughez.

„Dacă Ronaldo își termină cariera în Arabia Saudită fără a câștiga vreun campionat, asta o să-l distrugă. E al treilea lui sezon și e pe cale să iasă golgheterul competiției pentru a treia oară consecutiv, dar fără să câștige trofeul.

Ronaldo mereu a avut un obiectiv clar: să câștige campionatul în fiecare țară în care joacă. Toată lumea a crezut că anul acesta o să fie cel al izbăvirii, dar acum, din câte se pare, lucrurile s-au îngreunat teribil”, a spus Rio Ferdinand, citat de presa din Anglia.

Al-Nassr, perioadă dificilă în campionatul din Arabia Saudită. Ronaldo a marcat, dar Al Hilal a câștigat

Ultima rundă din campionatul Arabiei Saudite a adus duelul cel mai prestigios, dintre Al Hilal și Al-Nassr. Oaspeții au marcat prin Cristiano Ronaldo în finalul primei părți și păreau că au sub control meciul, însă după pauză a urmat dezastrul. Portarul Al-Aqidi a luat gol din penalty și după și-a lovit un adversar, gest pentru care a primit cartonașul roșu.

Al-Nassr a rezistat până aproape de final, însă Kanno a punctat cu o lovitură de cap, iar Ruben Neves a marcat și el, din penalty, și a stabilit rezultatul final, în favoarea celor de la Al Hilal, 3-1. Ronaldo a fost înlocuit imediat după golul 2 al gazdelor și a părut extrem de nervos de cele întâmplate pe teren.

Statisticile lui Ronaldo după transferul la Al-Nassr

Cristiano Ronaldo semna cu Al-Nassr în iarna decembrie 2022, iar de atunci a câștigat un singur trofeu, Cupa Arabă, în 2023. În campionat a fost întrecut fie de Al Hilal, fie Al Ittihad, lucru care s-a întâmplat și în Cupa Prințului, astfel că pe plan intern lusitanul nu are vreun trofeu cu trupa din Arabia Saudită.

La nivel individual însă acesta a fost de-a dreptul fenomenal. În cele 123 de meciuri pentru Al-Nassr, Cristiano Ronaldo a punctat de 109 ori și a oferit 22 de pase decisive. De altfel, atacantul se apropie de 1000 de goluri marcate în meciuri oficiale în carieră. Acum se află la 959 de goluri înscrise și ar putea ca până la finalul anului 2026 să spargă această bornă.

