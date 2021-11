Rio Ferdinand, dezvăluire uluitoare după 15 ani: ”Plângeam cu toții”

La competiția găzduită de Germania, reprezentativa ”leilor” a ajuns până în faza sferturilor de finală, acolo unde a fost , scor 1-3 la loviturile de departajare.

Frank Lampard, Steven Gerrard şi Jamie Carragher au ratat atunci de la punctul cu var, iar Cristiano Ronaldo i-a dus pe lusitani în careul de ași.

Dezvăluire șocantă a lui Rio Ferdinand

După eliminarea de la CM 2006, naționala Angliei s-a întors acasă, dar drumul spre Insulă a fost unul cu peripeții. Rio Ferdinand a dezvăluit faptul că zborul a fost unul cu adevărat traumatizant, iar reprezentativa ”leilor” a fost aproape de o tragedie.

Fostul fundaș al lui Manchester United, în vârstă de 43 de ani, a povestit cum jucători importanți, printre care Wayne Rooney și Steven Gerrard, plângeau și se rugau pentru viața lor, în timp ce avionul a fost lovit turbulențe serioase.

”Tocmai am fost eliminati din competiție de Portugalia în sferturile de finală și am avut cel mai prost zbor pe care ți-l poți imagina. Am fost prinși de o vreme groaznică și toată lumea credea că ne vom prăbuși. Plângeam cu toții”, își reamintește Ferdinand.

Naționala Angliei, aproape de o tragedie uriașă

”Stăteam lângă Wayne Rooney și Steven Gerrard, care erau alături de soțiile lor, și toată lumea țipa. Erau turbulențe la un nivel ridicat. A fost o nebunie, toate bagajele zburau prin cabină și nimeni nu știa ce se întâmplă.

Cu siguranță m-am gândit: ‘Asta este’, mai ales când m-am uitat la stewardese. Poți oricând să apreciezi cât de serioase sunt lucrurile după expresia lor, iar eu m-am uitat la ele și toate s-au așezat pe scaunele lor cu o privire împietrită.

Atunci mi-am spus: ‘La naiba, avem probleme’. De obicei sunt destul de calm, dar după ce m-am uitat la ele, m-am speriat pe măsură”, a mai povestit , conform .

Ferdinand, ironii pe seama lui Lampard

Fostul mare fundaș englez a mai povestit un episod hilar care îl are în centrul atenției pe Frank Lampard: ”Când mergeam la națională, obișnuiam să stau în cameră cu Lampard. Era un tip pe cinste și nu sforăia.

Singurul lucru deranjant la el era că la miezul nopții se trezea să meargă la toaletă și era destul de zgomotos. De fapt, era chiar foarte tare. Atât de tare că mă trezea cu jetul lui lung și puternic”.

Echipa națională a Angliei a avut una dintre cele mai bune echipe din istorie la Cupa Mondială din 2006. Jucători de talie mondială, precum Wayne Rooney, Frank Lampard, David Beckham, John Terry, Rio Ferdinand, Steven Gerrard, Ashley Cole, Gary Neville, Michael Owen sau Jamie Carragher, făceau parte din formația pregătită de suedezul Sven-Goran Eriksson.