Risc major de colaps: cum se desfășoară căutările victimelor în blocul care a explodat în Sectorul 5. Informații din teren

Autoritățile sunt în alertă maximă după ce un bloc din Sectorul 5 al Capitalei a explodat din cauza acumulărilor de gaze. Primele bilanțuri indică trei persoane decedate și alte 13 rănite grav în deflagrația care a produs un adevărat cutremur în zonele adiacente.

UPDATE: Operațiunea de salvare s-a încheiat, însă pompierii intervin pentru extragerea uneia dintre victimele decedate în interiorul imobilului. Opreațiunea este realizată de pompieri, care trebuie să scoată trupul victimei de sub dărâmături.

Risc de colaps. Cum intervin pompierii în blocul afectat de explozie

Într-o intervenție de la fața locului, Raed Arafat, , a declarat că există un risc major ca structura blocului să cedeze. Acesta este motivul pentru care întreaga clădire a fost evacuată.

„Primul verdict este că blocul este cu risc de colaps. El este evacuat complet. Doar operațiunea de căutare continuă în bloc. Nu se poate intra pentru acte și alte bagaje. Rugămintea către populație este să nu riscați să intrați în bloc”, a spus Raed Arafat într-o declarație de presă.

Reprezentanții ISU explică cum se desfășoară operațiunea de salvare

Singurele persoane care mai au acces în clădirea afectată sunt pompierii care mai caută eventuale victime blocate sub dărâmături. „Sunt echipele noastre în interior. Echipele noastre care asta fac. Se fac verificări în interior și sunt și echipe, dar în limita posibilităților.

Prezintă risc, dar noi avem echipamente care ne ajută să acționăm. Avem autoscări, se poate face din exterior cu autoscara și multe alte posibilități”, a dezvăluit pentru FANATIK.

Căutarea victimelor, cu drone și câini

Căutările se desfășoară în condiții cu totul speciale, datorită riscului de prăbușire. Autoritățile au apelat la ajutorul unor drone care evaluează zona. De asemenea, două echipaje canine participă la căutări.

”Am fost anunțați la ora 09:47 despre o explozie care a avut loc în sectorul 5. Am intervenit cu 11 autospeciale cu apă și spumă pentru a avea echipajele necesare pentru intervenție în zonă.

Încă de la început am declanșat planul roșu de intervenție și am direcționat toate resursele medicale disponibile în acest loc. Au fost constituite echipe rapide de căutare și salvare, au fost luate măsuri pentru evaluarea pagubelor.

Evaluăm situația cu o dronă. Respectiva dronă are și o cameră care ne poate transmite informații referitoare la persoane care se mai pot afla în locație. Ne-a ajutat poliția și primăria sectorului 5 pentru a identifica toate persoanele din bloc.

Se caută în continuare persoane, deși, din datele pe care le avem, se pare că nu ar mai fi persoane în zonă”, au mai declarat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență prezenți în teren.

Distrigaz susține că a oprit alimentarea cu gaze, dar sigiliul a fost rupt

O explozie devastatoare a avut loc vineri dimineață, 17 octombrie 2025, într-un bloc de opt etaje situat pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Bucureștiului. Deflagrația a avut loc la etajele 6 și 7, provocând distrugerea parțială a fațadei și prăbușirea unor elemente structurale.

, gazele au fost sigilate joi, însă sigiliul ar fi fost rupt vineri, înaintea deflagrației. Această informație indică o posibilă manipulare ilegală a instalației, însă autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cauza exactă a exploziei.

Blocul din Rahova ar putea fi demolat

În apropiere de blocul afectat se află Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”. Explozia a spart geamurile școlii, iar cursurile au fost suspendate. Autoritățile au evacuat și zona învecinată pentru a preveni alte incidente.

Blocul din sectorul 5 afectat de explozie ar putea fi demolat, potrivit unor reacții venite din partea oficialităților. Motivul principal este legat de faptul că structura de rezistență a clădirii ar fi fost afectată de puterea exploziei.