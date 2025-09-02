Risc major! UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva FCSB. Decizia de urgență luată de campioana României

FCSB are probleme după calificarea în Europa League Clubul a blocat vânzarea pachetelor de bilete pentru partidele programate pe teren propriu, în așteptarea unui verdict.

UEFA ar putea sancționa FCSB după incidentele din tribune din meciul cu Aberdeen

Concret, reprezentantul FARE a notat în raportul de meci că suporterii echipei din capitală au scandat după duelul cu Aberdeen, din manșa retur a playoff-ului Europa League. Celebrul cântec jignitor la adresa romilor a putut fi auzit pe stadion.

UEFA are o poziție fermă anti-rasism, iar FCSB, pe lângă amendă, ar putea fi nevoită să închidă peluza la următoarele meciuri de pe teren propriu din Europa League sau să închide anumite sectoare ale stadionului în care ultrașii să nu aibă acces. Cazul se va judeca în următoarea ședință. „FCSB e unul dintre cazurile din viitoarea ședință CEDB (Comisia de Control, Etică și Disciplină)”, a precizat forul european, conform .

Veștile nu sunt deloc bune pentru clubul lui Gigi Becali. Și în trecut, FCSB a fost sancționată dur din cauza comportamentului suporterilor. În anul 2022, bucureștenii au jucat cu peluzele închise meciul cu Viking.

FCSB a oprit vânzarea pachetelor pentru meciurile din Europa League

Până ca UEFA să vină cu un verdict, FCSB a decis să întârzie vânzarea pachetelor online pentru meciurile de pe teren propriu din acest sezon de Europa League. Campioana României va juca pe Arena Națională cu Young Boys Berna, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce.

„E de două ori mai ușor decât anul trecut. Nu e niciuna dintre ele Manchester United, dar în toate meciurile va fi stadionul plin, pentru că oamenii abia așteaptă rezultate. Vom face pachet pentru toate meciurile. Sunt mulțumit pentru că nu poți să spui de niciuna că n-ai cum s-o bați, poate doar Fenerbahce. Important este că jucăm acasă cu echipele tari”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.