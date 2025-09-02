Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Risc major! UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva FCSB. Decizia de urgență luată de campioana României

Suporterii le dau bătăi de cap celor de la FCSB. UEFA poate sancționa campioana României pentru rasism. Ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul cu Aberdeen.
Alex Bodnariu
02.09.2025 | 17:37
Risc major UEFA a deschis o procedura disciplinara impotriva FCSB Decizia de urgenta luata de campioana Romaniei
ULTIMA ORĂ
FCSB riscă să joace cu porțile închise în Europa League! Anunțul UEFA. „E unul dintre cazurile din viitoarea ședință”. Fanii campioanei României, acuzați de rasism!

FCSB are probleme după calificarea în Europa League. Campioana României riscă să fie sancționată de UEFA din cauza comportamentului suporterilor de la meciul cu Aberdeen de pe Național Arena. Clubul a blocat vânzarea pachetelor de bilete pentru partidele programate pe teren propriu, în așteptarea unui verdict.

ADVERTISEMENT

UEFA ar putea sancționa FCSB după incidentele din tribune din meciul cu Aberdeen

Concret, reprezentantul FARE a notat în raportul de meci că suporterii echipei din capitală au scandat mesaje cu conotații rasiste după duelul cu Aberdeen, din manșa retur a playoff-ului Europa League. Celebrul cântec jignitor la adresa romilor a putut fi auzit pe stadion.

UEFA are o poziție fermă anti-rasism, iar FCSB, pe lângă amendă, ar putea fi nevoită să închidă peluza la următoarele meciuri de pe teren propriu din Europa League sau să închide anumite sectoare ale stadionului în care ultrașii să nu aibă acces. Cazul se va judeca în următoarea ședință. „FCSB e unul dintre cazurile din viitoarea ședință CEDB (Comisia de Control, Etică și Disciplină)”, a precizat forul european, conform Golazo.

ADVERTISEMENT

Veștile nu sunt deloc bune pentru clubul lui Gigi Becali. Și în trecut, FCSB a fost sancționată dur din cauza comportamentului suporterilor. În anul 2022, bucureștenii au jucat cu peluzele închise meciul cu Viking.

FCSB a oprit vânzarea pachetelor pentru meciurile din Europa League

Până ca UEFA să vină cu un verdict, FCSB a decis să întârzie vânzarea pachetelor online pentru meciurile de pe teren propriu din acest sezon de Europa League. Campioana României va juca pe Arena Națională cu Young Boys Berna, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce.

ADVERTISEMENT
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta...
Digi24.ro
VIDEO Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta o femeie pe o trecere din București. Momentul accidentului

„E de două ori mai ușor decât anul trecut. Nu e niciuna dintre ele Manchester United, dar în toate meciurile va fi stadionul plin, pentru că oamenii abia așteaptă rezultate. Vom face pachet pentru toate meciurile. Sunt mulțumit pentru că nu poți să spui de niciuna că n-ai cum s-o bați, poate doar Fenerbahce. Important este că jucăm acasă cu echipele tari”, a declarat Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT
Digisport.ro
"Jucătorii au spus că nu au mai văzut așa ceva!" De ce ar fi fost dat afară Mircea Rednic de la Standard Liege
„Haplea în chiloți!”. Marele Rodion Cămătaru, la un pas să se retragă din...
Fanatik
„Haplea în chiloți!”. Marele Rodion Cămătaru, la un pas să se retragă din fotbal din cauza criticilor
Cine a lipsit de la marea petrecere dată în cinstea lui Romeo Beckham....
Fanatik
Cine a lipsit de la marea petrecere dată în cinstea lui Romeo Beckham. David Beckham l-a sărbătorit cu fast pe fiul său
Tot adevărul despre „ruptura” surprinzătoare dintre Oțelul și Erik Bicfalvi: „Erau lucruri care...
Fanatik
Tot adevărul despre „ruptura” surprinzătoare dintre Oțelul și Erik Bicfalvi: „Erau lucruri care îl măcinau!”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl...
iamsport.ro
Cel mai bun fotbalist al Rapidului se propune la FCSB! Tatăl jucătorului îl sună des pe Becali: ”Nea Gigi, vrem!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!