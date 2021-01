Riscă Astra excluderea din Liga 1? Ce spune un membru al Comitetului Executiv despre scandalul de dopaj. Exclusiv

Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto, jucătorii Astrei, au fost suspendați provizoriu de ANAD pentru dopaj. S-a vehiculat că formaţia din Giurgiu ar putea fi exclusă din acest sezon de Liga 1, variantă infirmată de Emilian Hulubei, membru în Comitetul Executiv.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ioniță și-ar fi recunoscut vinovăția în fața Comisiei de Apel, în speranța că va obține o pedeapsă mai mică. Dani Coman, preşedintele Astrei, a vorbit despre această situaţie şi despre mesajul trimis lui Ioniţă, într-o declaraţie pentru FANATIK.RO.

Emilian Hulubei spune că Astra nu are nicio implicare în această speţă, lucru confirmat şi de Cristian Jura, membru în Comisia de Apel a ANAD, într-o declaraţie oferită pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Emilian Hulubei spune că Astra nu este în pericol de excludere din Liga 1. Fatai, Seto şi Ioniţă, suspendaţi provizoriu în acest moment

“În momentul ăsta, jucătorii mai au variante de a ataca decizia ANAD. Sunt acum la Comisia de Apel, pot merge apoi la TAS. Ar putea să mai dureze un an până să aflăm dacă sunt vinovaţi sau nu. În plus, nu există niciun motiv pentru a incrimina Astra în acest punct al anchetei. ANAD îi anchetează doar pe jucători, clubul nu are nicio treabă.

Dacă pe viitor va fi inclusă şi Astra în această speţă, iar cei de la ANAD sau TAS vor concluziona că este şi clubul în culpă, abia atunci putem să discutăm despre excludere. Dar asta este foarte puţin probabil în acest moment, să fim serioşi. Să discutăm despre cum arată clasamentul dacă este exclusă Astra este deja prea mult. La Comitetul Executiv de marţi nu s-a discutat despre excluderea Astrei”, a declarat Emilian Hulubei pentru FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

AFAN încearcă să obțină pedepse cât mai mici pentru jucători

Emilian Hulubei a încercat că va încerca să le ofere sprijin celor trei jucători pentru a obţine o pedeapsă cât mai mică. A trimis deja documentaţia la FIFPro, care ar putea să ofere consiliere pentru Ioniţă, Fatai şi Seto.

“Da, încercăm şi noi să îi ajutăm pe fotbalişti, în măsura posibilităţilor. Am trimis documentaţia la FIFPro şi aşteptăm consiliere şi din partea lor. Principalul obiectiv în acest moment este să obţinem pedepse cât mai mici pentru cei trei”, a mai spus Hulubei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În septembrie 2020, Alexandru Ioniță, Kehinde Fatai și Takayuki Seto au fost suspendați provizoriu de ANAD pentru că au încălcat regulamentele WADA.

Substanțele folosite de cei trei nu sunt interzise, dar modul de administrare ar fi fost neregulamentar consideră ANAD. Mai exact, atunci când substanțele sunt administrate intravenos, cum a fost cazul la cei trei, nu trebuie depășită cantitatea de 100 de mililitri la un interval de 12 ore.

ADVERTISEMENT