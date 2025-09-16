Riscă desființarea! O grupare de tradiție din fotbalul românesc a cerut intrarea în insolvență! Ce datorii imense are clubul

, ocupând locul 12, în . Din nefericire, clubul are datorii imense, de peste 2.5 milioane de euro, iar pe 15 septembrie, divizionara secundă a depus o cerere de deschidere a procedurii de insolvență.

Un club din România a cerut intrarea în insolvență

Decizia vine la scurt timp după ce Tribunalul Neamț a respins cererea clubului de intrare în concordat preventiv, care ar fi fost ultimul pas pe care societatea îl putea face înainte de intrarea în insolvență. Datoriile clubului se ridică în acest moment la 12.953.811 lei, așadar peste 2.5 milioane de euro.

Conform , datoriile clubului au crescut de la an la an, cele din 2024 fiind de 5.006.728 lei, aproape un milion de euro. Cel mai probabil, intrarea clubului în insolvență este legată și de anunțul finanțatorului Anton Măzărianu, care a afirmat că nu va mai investi la echipă începând din această lună.

„După ce voi achita și salariile pe luna august îi voi lăsa pe cei din actuala conducere să se descurce cum vor putea. Nu mai este treaba mea. O să fie treaba lor cum și de unde vor mai face rost de bani pentru salarii și așa mai departe. Totuși, poate că în ceasul al 12-lea Primăria și cei din Consiliul Local vor interveni să ajute ca acest club să nu moară.

Finanțatorul Ceahlăului a amenințat că se va retrage de la echipă

Dacă au văzut că eu am plecat, atunci poate că vor veni dânșii să ajute echipa financiar. Sau poate că se vor găsi sponsori sau alți privați care să ajute clubul, dar lucrul ăsta nu mai e treaba mea”, declara omul de afaceri pentru la începutul acestei luni.

Fondat în 2016, actualul club a preluat în 2021 palmaresul grupării înființate în 1919, care a fost o prezență constantă în prima divizie, în perioada 1993-2015. Gruparea nou-înființată a promovat în Liga 2 în 2023, iar în precedentele două sezoane a participat în play-out, fiind însă departe de emoțiile retrogradării.