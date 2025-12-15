Sport

Riscă să rateze FCSB play-off-ul?! Verdictul surpriză al lui Marius Şumudică: “Nu cred că mai are şanse la titlu”

Marius Șumudică, recunoscut pentru faptul că nu se ferește de cuvinte, a dat un verdict clar cu privire la finalul de sezon care o așteaptă pe FCSB în SuperLiga.
Marian Popovici
15.12.2025 | 09:50
Risca sa rateze FCSB playofful Verdictul surpriza al lui Marius Sumudica Nu cred ca mai are sanse la titlu
EXCLUSIV FANATIK
Ce spune Șumudică de șansele FCSB la titlu
Fostul tehnician de la Rapid, care s-a luptat cu FCSB în play-off în sezonul trecut, e de părere că trupa condusă de Elias Charalambous va reuși să termine între primele 6 echipe la finalul sezonului regulat.

Marius Șumudică nu crede în FCSB când vine vorba de lupta pentru titlu

Totuși, Marius Șumudică nu este la fel de încrezător cu privire la șansele pe care echipa roș-albastră le are când vorbim de lupta pentru primul loc în SuperLiga. Acesta e de părere că va fi greu pentru FCSB să se bată la câștigarea campionatului, lucru pe care l-a subliniat într-un interviu exclusiv dat pentru FANATIK.

„Consider că FCSB o să fie în play-off, dar nu știu dacă are vreo șansă la titlu”, a declarat Marius Șumudică într-o declarație exclusivă pentru FANATIK. Distanța intre FCSB și ocupanta primului loc, Rapid, înaintea etapei cu numărul 20 este de nu mai puțin de 14 puncte. În eventualitatea în care această diferență rămâne, în play-off ar putea însemna, după înjumătățire, între 6 și 8 puncte.

FCSB mai are de jucat două meciuri importante în 2025

FCSB tocmai a reușit să o bată pe Feyenoord, 4-3, în grupa principală din Europa League, asta după ce a revenit de la 1-3. Trupa roș-albastră a terminat astfel meciurile europene din acest an, însă mai are de disputat două partide în SuperLiga. Urmează duelul cu Unirea Slobozia, care va avea loc luni, la Clinceni, echipă care în tur s-a impus, 1-0, datorită unui gol marcat de Raul Rotund.

Acum, cei de la FCSB vor căuta să se revanșeze și să obțină toate cele 3 puncte. Anul se încheie cu partida împotriva rivalilor de la Rapid, de pe 21 decembrie. Confruntarea va avea loc pe Arena Națională și promite spectacol, asta după ce, în tur, a fost egalitate, 2-2. Giuleștenii au avut o revenire fantastică în repriza secundă, când au egalat după ce au fost conduși cu 2-0 de campioana României

Gigi Becali caută întăriri pentru FCSB

FCSB a început deja campania de mercato, înainte ca ea să fie deschisă oficial. Trupa bucureșteană l-a luat pe Andre Duarte, ultima dată în Ungaria, la Ujpest. Fostul jucător al FCU Craiova 1948 a semnat din postura de jucător liber de contract și este așteptat să fie o variantă viabilă pentru centrul defensivei, acolo unde au fost mari probleme din cauza accidentărilor.

Un alt jucător care se pare că este aproape să bată palma cu FCSB este internaționalul român Kevin Ciubotaru. Fundașul stânga de la Hermannstadt mai trebuie doar să-și dea acordul pentru transfer, după ce se va înțelege în privința contractului. Cele două cluburi au bătut palma și au stabilit și suma de transfer: 450.000 de euro va plăti FCSB pentru a-l lua pe jucătorul de bandă al grupării sibiene.

Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
