„Riscăm să murim cu toții”. Situație fără precedent din cauza Ebola. În Congo, mai rău ca-n perioada Covid. Teoria conspirației care a luat amploare

Este nebunie curată în Republica Democrată Congo din cauza Ebola! Cetățenii statului sunt cuprinși de panică, iar teoria conspirației e la putere: oamenii fug din spitale și mulțimile atacă medicii. Printre congolezi circulă cu tărie povestea potrivit căreia occidentalii ar fi pus la cale apariția acestei boli pentru bani.

Conspirația Ebola: haos în Congo. Scene desprinse din filmele de groază

Noul val de Ebola a scos la suprafață furia împotriva medicilor și a organizațiilor umanitare. În mai multe localități, spitale și centre medicale au fost atacate de rudele victimelor, iar tensiunile au escaladat atât de tare încât forțele de ordine a tras focuri de avertisment pentru dispersarea mulțimilor greu de controlat și de convins că nu e nicio conspirație în spate.

a ridicat deja nivelul de alertă la cel mai înalt posibil pentru epidemia cu care se confruntă Congo, cazurile făcând ravagii și la vecinii ugandezi. Potrivit unui bilanț provizoriu, 220 de oameni ar fi murit din cauza Ebola, arată cotidianul într-un amplu reportaj dedicat isteriei care a cuprins țara de pe continentul african.

În localitatea Kyondo, provincia Nord-Kivu, imaginile surprinse de organizațiile umanitare arată haosul care domnește în zonele afectate. Mai mulți membri ai personalului medical, îmbrăcați în combinezoane albastre, cu măști și mănuși chirurgicale, sunt imortalizați când încearcă să transporte un sicriu într-o mașină specială, doar că mulțimea izbucnește violent.

Medici atacați, morți scoși din sicrie

Oamenii îi lovesc pe medici, îi împing și încearcă să le blocheze accesul la vehicul. În ultimele secunde ale filmării care circulă pe , capacul sicriului este smuls de un membru al mulțimii, lăsând descoperit sacul mortuar alb în care se află trupul unei victime suspectate că a murit din cauza Ebola.

Pentru autorități și ONG-uri, astfel de momente reprezintă un coșmar. În cazul Ebola, contactul cu trupurile persoanelor decedate este una dintre principalele căi de transmitere a virusului. Tocmai de aceea, ritualurile funerare sunt strict controlate, iar rudele nu mai au voie să atingă sau să sărute morții, așa cum se întâmplă în mod tradițional în multe comunități africane.

Numai că această interdicție alimentează și mai mult suspiciunile populației. În Mongbwalu, considerat principalul focar al epidemiei din provincia Ituri, situația a degenerat complet. Zeci de tineri catolici au asediat spitalul local pentru a recupera trupului unui pastor foarte cunoscut în comunitate și pentru a-i organiza singuri înmormântarea.

Corturile ”Medicilor fără Frontiere”, incendiate: „Riscăm să murim cu toții”

Violențele nu s-au oprit aici. În weekend-ul trecut, un cort al organizației „Medici fără Frontiere” a fost incendiat lângă un spital. Din fericire, nu au existat victime, dar consecințele au fost devastatoare pentru controlul epidemiei. În haosul creat, 18 pacienți suspectați că sunt infectați cu Ebola au fugit din unitatea medicală și s-au întors în comunitate. Directorul spitalului din regiune, Richard Lokundi, a lansat un avertisment sumbru. Doctorul se teme că pacienții pot transforma orașul într-o adevărată bombă epidemiologică.

Medicii încearcă disperați să convingă oamenii că virusul există și că măsurile drastice sunt necesare, doar că teoriile conspirației circulă rapid în comunitățile locale și pe rețelele sociale. „Oamenii trebuie să aibă încredere în personalul medical. Nu putem inventa o boală. Dacă populația nu crede că Ebola există, riscăm să murim cu toții”, a avertizat directorul spitalului.

La rândul său, Mamadou Kaba Barry, șeful unei misiuni umanitare din RD Congo, crede că mai mulți localnici sunt convinși că Ebola a fost creată de occidentali pentru a obține finanțări internaționale. ONG-urile se luptă acum nu doar cu virusul, ci și cu dezinformarea care bate orice informare oficială.

Congolezii ba nu cred că Ebola există, ba că a fost creat artificial

În Rwampara, un alt focar important al epidemiei din Ituri, două corturi medicale instalate pentru tratarea bolnavilor de Ebola au fost incendiate. Totul a pornit după moartea unui lider comunitar care lucra ca șofer de taxi. Rudele victimei au vrut să recupereze trupul neînsuflețit și să organizeze singure funeraliile. Medicii au încercat să îi oprească și să le explice pericolul, însă oamenii au luat-o razna.

În timpul epidemiei devastatoare dintre 2018 și 2020, autoritățile congoleze au raportat peste 300 de atacuri împotriva lucrătorilor sanitari implicați în combaterea virusului. Șase membri ai personalului medical au fost uciși, iar alți 70 au fost răniți. Acum, ONG-urile încearcă să evite repetarea acelui scenariu dramatic prin implicarea liderilor locali și religioși în campaniile de informare. La Bunia, oraș aflat în apropiere de Rwampara, preoții și pastorii le-au cerut credincioșilor, în timpul slujbelor de duminică, să respecte regulile sanitare privind înmormântările și să accepte noile restricții impuse de autorități.