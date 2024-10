”Riscăm să ratăm play-off-ul”. Semnalul de alarmă pe care-l trage Pavel Badea la Craiova. ”Uitați-vă la ultimele 8 meciuri. Plafonare, mediocritate”

Pavel Badea a lansat un atac fără precedent la adresa lui Costel Gâlcă și a elevilor săi, în urma partidei . Oficialul oltenilor a răbufnit după al treilea joc fără victorie în Superligă pentru ”lei”.

Pavel Badea, atac fără precedent după înfrângerea suferită de Universitatea Craiova

Badea a avertizat că, în acest ritm, formația din Bănie riscă să rateze play-off-ul la finalul sezonului regular. Directorul celor de la Universitatea Craiova a concluzionat că visul oltenilor de a câștiga titlul de campioană nu va fi atins, cel mai probabil, nici în acest sezon.

ADVERTISEMENT

Pavel Badea a afirmat, de asemenea, despre jocul echipei pe care o reprezintă că este foarte slab. El s-a arătat nemulțumit de implicarea atât a unor jucători precum Screciu, Ivan și Bancu, cât și a celor aduși în perioada de mercato de vară.

Totodată, el a lăsat să se înțeleagă faptul că antrenorul Costel Gâlcă este în mare parte vinovat pentru ceea ce se întâmplă. Pavel Badea a spus că Universitatea Craiova are teoretic valoare și condiții, iar cu toate acestea rezultatele întârzie să apară.

ADVERTISEMENT

Redăm integral reacția lui Pavel Badea la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI

”Este clar că nu traversăm o perioadă fastă. Este clar că din punctul de vedere al jocului suferim. Este clar că din punctul de vedere al formei sportive nu sunt la parametrii pe care îi aveau în trecutul apropiat.

Rezultatele sunt neconcludente, nemulțumitoare. Toți care iubim această echipă ne punem semne de întrebare pe ceea ce vizează valoarea lotului actual. Pe ceea ce vizează posibilitatea antrenorului de a pune echipa pe drumul cel corect.

ADVERTISEMENT

Ne punem întrebarea legată de inspirația pe care o are Rotaru legată de transferurile pe care le-a făcut. Să sperăm că aceste întrebări pe care ni le punem vor avea răspunsuri pozitive în următoarele meciuri. Altfel, riscăm să nu ne îndeplinim primul obiectiv, cel mai important, acela de a ne califica în primele șase.

Pavel Badea: ”E clar că nu vom reuși să ne calificăm în primele șase”

Uitați-vă la ultimele opt meciuri. Dacă vom avea în următoarele opt meciuri același număr de puncte, e clar că nu vom reuși să ne calificăm în primele șase. Sunt foarte puține puncte în urma unui joc neconcludent. Aceasta este marea preocupare a noastră, a celor care iubim Universitatea Craiova.

ADVERTISEMENT

Nu avem jocuri extraordinare în care am pierdut puncte din cauza ghinionului. Avem un joc slab, cu implicare minimă din partea unor fotbaliști foarte importanți pentru echipă, cu puncte puține. Asta este ce percep eu ca cel care iubește acest proiect și îl urmărește cu atenție.

Nu văd jucători care să își asume responsabilitatea în dueluri unu la unu. În afara lui Mitriță, la care ne așteptăm toți să tranșeze printr-o reușită personală un meci, nu văd un alt jucător să își asume riscuri. Fotbalul în asta constă, în a câștiga lupta directă cu adversarul. Ne-am propus noi de foarte mult timp și cred că nu vom reuși nici anul acesta câștigarea campionatului.

Sunt total decepționat și trist că nu văd un progres în jocul echipei. Deși teoretic echipa are valoare. Are jucători cu potențial, are condiții. Are salariile la zi, nu poți să îl acuzi pe Rotaru că nu a făcut investiții, că nu a adus jucători. A făcut cam ceea ce trebuie, însă din nefericire rezultatele întârzie. Atunci când rezultatele întârzie, îți pui întrebări.

Critică pentru fotbaliștii aduși în vară: ”Cantitate nu înseamnă calitate!”

Cantitate nu înseamnă calitate! În momentul de față nu au demonstrat dintre cei aproape zece (n.r.- fotbaliști transferați în vară) că ar fi jucători care să aducă plus valoare față de anul trecut. Însă au posibilitatea să demonstreze în următoarele meciuri că ne-am înșelat, că nu asta este valoarea pe care o au.

În mod deosebit nu mi-a luat nimeni ochii până acum! Mă uit la Screciu, la Ivan. Mitriță trebuie să revină la forma pe care a avut-o în campionat. Au intrat într-o plafonare, mediocritate, pe care nu o înțeleg.

Sunt cei care trebuie să tragă echipa, la fel și Bancu. Văd că din nefericire mulți dintre jucătorii actuali nu rezistă la presiunea pusă de suporteri. Dacă la Craiova nu reziști la presiune, trebuie să schimbi echipa”, a declarat Pavel Badea, la .

Pavel Badea DĂ DE PĂMÂNT cu jucătorii Universității Craiova