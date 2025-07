Risto „Napoleon” Radunovic, interviu de lider: „FCSB are foame de meciuri tari, de rezultate mari. Urmează Champions League!”. Exclusiv

Muntenegreanul de 33 de ani este o voce importantă în vestiar și unul dintre fotbaliștii cei mai iubiți de către fanii roș-albaștrilor.

Risto Radunovic, interviu eveniment: „Și când eram pe locurile 13-14 aveam încredere totală că o să luăm titlul”

După cel de-al doilea titlu consecutiv cu FCSB, cel mai bun fundaș stânga din SuperLiga a stat de vorbă mai bine de o oră cu FANATIK. Despre ce a fost, despre ce e, despre ce urmează. Risto știe atât de multe cuvinte și expresii în limba română încât pur și simplu te lasă cu gura căscată. Dar în primul rând știe fotbal, analizează corect, zâmbește mereu. E o mare plăcere să dialoghezi cu un om care vorbește cu inima, transmite energie pozitivă și, detaliu foarte important, e beton mental!

Risto, sezonul trecut a fost cel mai bun din cariera ta?

– După cifre, așa se poate spune, pentru că am avut niște rezultate foarte bune. Dar cel mai important lucru este că am luat al doilea titlu. Asta ne bucură, ne împlinește și pașii pentru viitor se văd mai bine în acest moment. Per total am fost pregătiți excelent și fizic, și mental, și tactic, din toate punctele de vedere. Sezon excepțional pentru clubul nostru!

Când ai simțit că nu mai puteți rata titlul?

– Niciodată nu m-am gândit că nu vom lua titlul, chiar dacă am început mai greu din cauza meciurilor din preliminariile cupelor europene. Am fost și pe locurile 13-14, dar și în acele momente am avut încredere totală în echipă că o să luăm titlul. Știam că avem experiență în play-off și că suntem pregătiți bine. Meciurile din Europa ne-au ajutat foarte mult, ne-au dat putere și încredere.

Diferența în play-off s-a făcut și pentru că FCSB, practic, a avut două echipe. Chiar dacă au fost absențe, accidentări sau suspendări, cei care au jucat au făcut-o foarte bine. Față de adversari, am fost ok și valoric, și numeric. Aici s-a făcut diferența clară și am terminat play-off-ul fără înfrângere, cu șapte victorii și trei egaluri” – Risto Radunovic

„A fost un moment foarte important, poate decisiv, pentru tot parcursul nostru european”

Au fost momente toamna trecută când se punea totuși problema dacă FCSB prinde play-off-ul.

– Așa este, a fost o mică îngrijorare pe moment. Nu ne-am pus vreun moment problema că am putea ajunge să jucăm în play-out. Am arătat unitate, am demonstrat că avem valoare, că merităm să fim pe primul loc și să luăm un nou titlu.

Îți mai amintești nebunia de meci de la Budapesta, cu Maccabi, din turul 2 preliminar al Ligii?

– A fost un moment foarte important, poate decisiv, pentru tot parcursul nostru european. Maccabi Tel Aviv este o echipă foarte bună, ne-a pus probleme, dar ne-am calificat cu golul din minutul 90 al lui Baeten la Budapesta. Am demonstrat și ulterior că avem foame de rezultate, foame de meciuri mari și de trofee.

„Prima repriză cu Sparta Praga a fost cea mai slabă repriză a noastră”

Liniștea voastră europeană a venit după un alt gol pe final, Olaru cu LASK Linz pe Ghencea.

– Da, după acea victorie ne-am calificat în grupele Europa League. Era un obiectiv foarte important pentru noi. Țin minte că am trăit greu prima repriză din Austria, am suferit atunci, dar am egalat înainte de pauză și s-a schimbat totul. Apoi i-am bătut la București cu golul din prelungiri al lui Darius. Oricum, nu a fost ușor niciunei echipe care a venit la București să joace cu FCSB în acest sezon! Inclusiv Sparta Praga, care, deși a avut 3-0 la pauză, a suferit mult apoi. Acea primă repriză cu Sparta a fost cea mai slabă repriză a noastră în sezonul trecut. Nu au jucat ei atât de bine ca să fie 3-0, am jucat noi slab, dar nu mai contează acum.

„După accidentarea lui Olaru, Tănase și Cisotti au arătat că echipa are potențial mare”

Ce ai simțit în iarnă, în Antalya, când s-a accidentat Darius Olaru, poate jucătorul decisiv al FCSB?

– Darius este căpitanul nostru și un jucător care face diferența și prin atitudine, și prin tehnică. La momentul acela am crezut că va fi mult mai greu fără el. Dar jucătorii care au intrat în locul lui, mă refer la Tănase și la au arătat că echipa are potențial mare. Nu vreau să zic vorba aceea că ei au demonstrat că FCSB nu stă într-un singur jucător, în Olaru, dar nimeni, nici Olaru nu poate juca singur. Noi așa gândim în vestiar, că echipa e cea mai importantă ca să avem rezultate, nu un jucător sau altul.

A fost Cisotti o surpriză pentru tine?

– O surpriză foarte plăcută. E extraordinar ce a realizat el în jumătate de an la FCSB. E un jucător deștept, foarte bun, se vede inteligența tactică. Avem nevoie de cât mai mulți fotbaliști ca Cisotti.

În sezonul trecut, jucătorii care au venit de pe bancă au contat foarte mult și ne-au ajutat. Și Ștefănescu, și Băluță, și alții ca ei. Sper să joace și mai bine, pentru că se vede că au calitate” – Risto Radunovic

„Cuplul Elias – Pintilii a dovedit încă o dată că este unul de succes”

Cum îi vede vestiarul pe Elias Charalambous și pe Mihai Pintilii?

– Ei sunt oamenii alături de noi, antrenorii noștri. Mai apar cazuri când sunt și duri, pentru că așa trebuie să fie. Au fost mai rare aceste momente, pentru că am avut rezultate, iar cuplul Elias – Pinti a dovedit încă o dată că este unul de succes.

Ce simți când vezi cum Crețu ridică practic fanii în picioare la fiecare meci?

– Mă bucur că a ajuns la nivelul acesta la vârsta asta, să câștige și trofee, pentru că nu a avut parte de ele până acum. Crețu demonstrează că vârsta nu contează, fizic este impecabil, a jucat peste 50 de meciuri anul trecut. Este un jucător super-important pentru noi.

Mi-aș dori să rămân în fotbal după ce termin ca jucător, dar nu cred că antrenor. Vreau să joc cât mă ține fizicul, poate până la 40 de ani” – Risto Radunovic

„Florinel Coman a venit cu ideea horei la goluri. Coman a plecat, hora a rămas”

Și tu ești printre favoriții fanilor. Îi saluți mereu cu mâna pe sigla echipei de pe tricou. De ce o faci?

– Este ceva special și pentru mine, și pentru fani. Sunt aici, la FCSB, de aproape 5 ani, și mă bucur că am ocazia să îmbrac acest tricou și să joc pentru această emblemă. În spatele meu sunt mereu mulți suporteri și trebuie să le oferim o recompensă pentru toate eforturile lor. De aceea fac mereu acel gest. Suntem împreună, suntem o mare familie.

O familie care sărbătorește golurile cu deja celebra horă. A cui a fost ideea?

– A lui Florinel Coman în sezonul când am luat primul titlu. Coman a plecat între timp, dar hora a rămas. Este un lucru care ne unește și mai mult. Ați văzut la finalul meciului cu Craiova, din play-off, acea horă mare la banca noastră tehnică. Aceste gesturi arată că s-a construit în timp, nu peste noapte, un grup puternic. Lucrurile astea nu sunt fake, lucrurile astea le facem pentru că așa simțim.

Cum trăiește Radunovic derby-urile cu Dinamo și cu Rapid

Risto, ești un lider la FCSB. Ce discutați voi în vestiar când echipa nu merge?

– Nu e ok să-ți spun despre ce se întâmplă în vestiar. Acolo e casa noastră. Dar jucătorii cu experiență iau mereu atitudine și spun ce trebuie făcut ca să îndreptăm situația când e grea. Lider devii în timp, nu de pe o zi pe alta, trebuie să fii un exemplu și în vestiar, și pe teren, și în afara fotbalului.

Cum trăiești tu derby-urile?

– Uite, cu Dinamo avem deja 9 victorii la rând, dar nu a fost deloc ușor cum ar părea dacă te uiți doar pe rezultate. Au fost meciuri dificile, Dinamo a crescut, e pe un drum bun. Cu Rapid situația a fost diferită. Mult timp nu am putut să câștigăm, chiar dacă nu mereu cei de la Rapid au fost mai buni. Dar așa e fotbalul. La ultimul meci, pe Giulești, am fost foarte motivați, foarte atenți, și defensiv, și ofensiv, și am învins.

Ca fundași stânga din SuperLiga îmi plac Camora și Bancu. Au arătat mereu calitate și constanță. La un moment dat erau chemați amândoi la naționala României. Din spate vine însă puternic Borza de la Rapid” – Risto Radunovic

„Edi Iordănescu m-a adus în România. M-am bucurat când ne-am reîntâlnit la FCSB”

Cum ai ajuns în România în 2017?

– M-au adus Edi Iordănescu și Dani Coman la Astra Giurgiu, care au vorbit cu agentul Bogdan Apostu. Edi și Dani au fost cei doi oameni decisivi pentru transferul meu de la Podgorica la Astra. Au respectul meu mereu. Ne mai auzim la telefon.

Cu Edi Iordănescu te-ai reîntâlnit în primul tău an la FCSB.

– M-am bucurat că l-am întâlnit la FCSB. La Astra, când a plecat el, a fost un moment emoționant. Atunci mă gândeam dacă o să mai am vreodată ocazia să lucrăm împreună și s-a întâmplat tocmai la FCSB! Nu știi niciodată ce drumuri ai în viață, dar eu am fost mereu pregătit pentru orice.

Ai încurajat România la Euro 2024 și pentru Edi Iordănescu?

– Și pentru el, și pentru colegii mei de la FCSB care erau acolo. Dacă nici Muntenegru nu era calificată, cu cine să țin dacă nu cu România care este a doua mea casă?

1 milion de euro este cota actuală a lui Risto Radunovic, maximul carierei fiind 1,5 în iunie 2022

Risto Radunovic: „A fost o situație win-win când am ales transferul la FCSB”

Spuneai mai devreme că ești de aproape cinci ani la FCSB. Ai venit în ianuarie 2021, de la Astra, pentru 400.000 de euro.

– Da, a fost cam singura dată când s-au plătit bani pentru transferul meu, pentru că la Astra am ajuns gratis. S-au mai dat ceva bani când eram în Muntenegru, dar nu o sumă importantă. După ce am plecat de la Astra la FCSB, Astra a retrogradat la finalul acelui sezon, iar pe urmă a dispărut.

Ai vorbit cu Gigi Becali când te-ai transferat la FCSB?

– El mă plăcea de când eram la Astra, e important să ai susținerea patronului când te transferi. S-a dovedit că am făcut alegerea corectă când am ajuns la FCSB. Am arătat pe teren că merit să joc. A fost o situație „win-win”.

„Am semnat cu FCSB la 12 noaptea. Eram la Budapesta”. Mai are un an și jumătate de contract!

Primul tău contract la FCSB se termina în decembrie 2024. A fost ceva tensiune până ai semnat prelungirea.

– S-a discutat ceva timp despre prelungire vara trecută, dar s-a rezolvat în cele din urmă. Am semnat chiar înainte de meciul cu Maccabi Tel Aviv, despre care vorbeam. înainte de meci, și lucrurile s-au liniștit imediat. Au fost două vești bune pentru mine în câteva ore: prelungirea contractului cu FCSB și calificarea în fața lui Maccabi, care ne asigura măcar grupe de Conference League.

Până când ai contract acum?

– Încă un an și jumătate. Eu semnez pe an calendaristic (n.r. – râde), nu pe sezon. Mă bucur foarte mult că am rămas la FCSB!

31 decembrie 2026 este data la care expiră actualul contract al muntenegreanului cu FCSB

„Șut a venit cu ideea să mă costumez în Napoleon!”

Ați surprins pe multă lume la meciul cu Craiova, când ați fost premiați. Au fost acele costume de super-eroi cu care ați venit la stadion. A cui a fost ideea de a te îmbrăca în Napoleon?

– Anul trecut am fost în haine sobre, acum am vrut să facem altceva. Am vrut să fim mai funny pentru noi, pentru suporteri, nu am vrut să jignim pe nimeni deoarece am văzut că au mai apărut unele comentarii. Cred că Târnovanu a venit cu ideea de a ne costuma, iar Șut a venit cu ideea ca eu să mă costumez în Napoleon!

V-ați gândit și la Peluza Nord, să fie o surpriză și pentru fani?

– Peluza Nord reprezintă ceva extraordinar pentru noi toți de la FCSB. Vin des la bază, la Berceni, vin după noi la toate meciurile. Suntem iubiți de cei din Peluza Nord și noi îi iubim pe suporteri. E o relație foarte apropiată.

Una dintre imaginile emblemă pentru FCSB în acest sezon a fost cursa ta de peste 70 de metri din finalul ultimului meci cu Dinamo din play-off. De unde ai atâta energie și inimă?

– Așa îmi place să le arăt și colegilor, și adversarilor că suntem puternici. Din păcate la acea fază a ieșit cursa, dar nu a ieșit golul. Am vrut să dau un semnal pentru toată lumea, nu doar în acest meci, cât de puternică este echipa!

E vreun campionat din străinătate unde ai vrea să mai joci?

– Sincer acum îmi doresc să-mi liniștesc familia din punct de vedere financiar. Probabil la vârsta mea ar fi vorba despre fotbalul arab. E greu acum să vorbim de vreun transfer, dar nu se știe niciodată ce se poate întâmpla.

Mă uit la campionatul spaniol, nu ratez meciurile Barcelonei și ale celor de la Real Madrid. Îmi place mai mult Barcelona pentru că produce la Masia jucători de mare valoare. La Real Madrid nu e timp de așteptare și cumpără mereu ce e mai bun” – Risto Radunovic

„Champions League e departe acum, dar nu așa departe”

Urmează visul Champions League.

– Este obiectivul care ne motivează foarte mult, ne dă speranțe că putem ajunge acolo. Nu o să fie deloc ușor, sunt adversari foarte puternici, cu bugete foarte mari. Ca să ne motivăm și mai tare ne putem gândi că adversarii din Europa League, cu care am jucat bine sezonul anterior, au fost acum puțin timp în Vrem să trăim experiența Champions și o să dăm totul pentru acest vis.

la București în grupa de Champions League. Cum sună?

– Perfect! Ar fi ceva de vis. Pentru astfel de meciuri ne-am apucat de fotbal. Dar până acolo e de muncă, trebuie depășite niște tururi preliminare. E departe acum, dar nu așa departe!

Ultima oară l-am văzut pe Gigi Becali la Salonic, când a venit la meciul cu PAOK. Este un sentiment puternic și pentru jucători când patronul e alături de tine și te încurajează. Eu m-am obișnuit și cu presiunea pe care Gigi Becali o pune la televizor. E modul lui de a gestiona situația și al nostru de a înțelege mesajul pe care îl transmite” – Risto Radunovic

„După meciul de la Constanța, din 2023, nu mai știam dacă e zi sau noapte. Nu știam cum să descarc acea emoție negativă”

Îți mai amintești noaptea de la Constanța când ați pierdut titlul în 2023?

– Noaptea de la Constanța sau golul cu Voluntariul, din ofsaid, în 2022! Sunt la fel. Au fost meciurile care au însemnat foarte mult pentru noi. Momente grele emoțional, mental te afectează.

Tu cum ai luat-o de la capăt?

– Eu sunt un pic diferit. Pe mine mă afectează foarte mult și nu știam cum să descarc acea emoție negativă. În zilele următoare nu știam dacă era zi sau noapte. Nu voiam să ies din casă de dezamăgire, de rușine. Eram mereu aproape de titlu și îl ratam. Trebuia să acceptăm, nu era altă soluție. Simțeam că lipsește ceva, puțin, dar nu știam ce. Până la urmă am găsit ce căutam și au venit două titluri la rând. În noaptea aia, cum a fost la Constanța, nu te poți gândi că sigur vei câștiga la anul, dar ești convins că, dacă muncești la fel, dacă ești corect cu meseria ta, vor veni și rezultatele. Și au venit. Asta e mentalitatea. Ca să înveți să câștigi, trebuie să accepți când pierzi.

4 titluri de campion are fundașul în palmares: două cu FCSB (2024, 2025) și două cu Buducnost Podgorica (2012, 2017). La acestea se adaugă o Cupă cu Buducnost (2013) și două Supercupe ale României cu FCSB (2024, 2025)

„Vlad Chiricheș a meritat să se întoarcă la echipa națională. Taie terenul cu pasele lui”

Cât de important e Vlad Chiricheș în vestiarul FCSB?

– Vlad este un jucător care are prestație, are cuvânt, are valoare. A fost și căpitanul echipei naționale, a jucat mulți ani în Anglia și în Italia, campionate de top. Suntem foarte bucuroși că este alături de noi și a contribuit din plin la ultimele rezultate.

Îți mai amintești România – Muntenegru 0-3, în iunie 2022, în Giulești?

– Da, am jucat tot meciul, a dat Mugosa trei goluri.

Acela a fost printre ultimele meciuri ale lui Chiricheș la naționala României. Nu a mai fost convocat până la dubla cu Austria și Cipru din urmă cu o lună…

– Îmi pare rău pentru el, dar mă bucur că acum a fost convocat iar pentru meciurile cu Austria și Cipru. Vlad este într-o formă foarte bună și merita să se întoarcă la națională. Atunci a jucat fundaș central, acum a evoluat pe postul de mijlocaș. Este inteligent, are tehnică foarte bună, gândește bine fazele, taie terenul cu pasele lui. Se potrivește foarte bine cu Șut în acea zonă a terenului, au demonstrat și în Europa cum funcționează împreună.

„Am învățat limba română fără cursuri, fără profesor”

Cum te-ai decis să înveți limba română?

– Nu am învățat-o de la început, ci la vreun an după ce venisem la Astra. Nu știam cum mă acomodez, cât rămân în România. Apoi mi-am dat seama că îmi este bine și am început să învăț limba, dar am făcut-o fără cursuri, fără profesor!

De la televizor sau din vestiar?

– Am avut câțiva colegi croați la Astra care-mi traduceau. Unul dintre ei era Filip Mrzljak. Apoi am ieșit mereu cu băieții din echipă și așa am învățat limba română. M-a ajutat mult.

Cu cetățenia română cum stai?

– Sunt în așteptare. Trebuie să treacă acea perioadă de 8 ani și apoi o să rezolv și chestia asta. Eu am venit în iulie 2017 în România. Se cam împlinesc cei 8 ani.

„Nu știu nici acum de ce a durat vreo 3 ani și jumătate până am debutat la naționala Muntenegrului”

Când ai avut prima minge de fotbal?

– Cred că pe la 3-4 ani, de foarte mic. Făceam multe prostii, dar apoi m-am cumințit. Visul meu a fost mereu să ajung fotbalist. M-am ținut și de școală, liceul l-am terminat normal, fără probleme la examene, dar doream să fac fotbal.

Ce amintire din Muntenegru, legată de fotbal, îți vine acum în minte?

– Am foarte multe. Mi-am dorit mult să ajung să port banderola la echipa din orașul meu natal, Buducnost Podgorica, și am reușit. Apoi am fost căpitan la toate echipele de juniori ale Muntenegrului, dar nu și la echipa mare.

Apropo de naționala mare din Muntenegru, ai cam așteptat ceva debutul, deși erai convocat des. Era frustrant?

– Am fost chemat prima oară când s-a accidentat un coleg, la un amical cu Rusia. Dar a durat vreo trei ani și jumătate până să debutez în 2018, contra Lituaniei, când am câștigat 4-1. Nu m-am simțit deloc bine să tot fiu chemat și să nu debutez. Nu știu nici acum de ce a durat atât.

41 de meciuri și un gol are Radunovic pentru naționala mare din Muntenegru, pentru care a debutat pe 14 octombrie 2018 (4-1 în Lituania), la 26 de ani, 5 luni și 10 zile

„Sper ca anul viitor să urmeze și nunta!”

Care a fost cea mai frumoasă vacanță a ta?

– Cred că anul trecut în Mexic. Acum am fost cu iubita mea în Islanda, dar ne dorim foarte mult să ajungem și în Maldive. E o dorință mai veche.

Când urmează nunta?

– Eu și Stefana suntem de trei ani și jumătate împreună și ne înțelegem excelent. Sper ca anul viitor să facem nunta în Muntenegru. E dificil și cu organizarea, nu e deloc simplu.

Cu mâncarea românească ai vreo problemă?

– Nu am avut deloc. Sunt multe mâncăruri similare cu ce avem acasă în Muntenegru, în Serbia. M-am acomodat foarte bine în România.

Sfaturile părinților pentru Risto:

Mi-au zis mereu să nu fac niciodată rău altuia și să fiu cinstit, să fiu un om de calitate. Dacă păcălești oamenii, nu ajungi departe”

Carte de vizită Risto Radunovic

Data nașterii: 4 mai 1992 , Podgorica;

4 mai 1992 , Podgorica; Post: fundaș stânga:

fundaș stânga: Carieră: Buducnost Podgorica (2010 – 2014), Borac Cacak (2014 – 2015), Buducnost Podgorica (2015 – 2017), Astra Giurgiu (2017 – 2021), FCSB (1 ianuarie 2021 – ?)

188 de meciuri, 7 goluri și 23 de assist-uri are Radunovic pentru FCSB, ultimul gol marcat pe 5 iulie 2025 în Supercupa cu CFR Cluj. Interesant este că pentru Buducnost și pentru Astra a jucat, la fiecare, 100 de partide!