Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai

FCSB se gândește deja la barajul pentru Conference League, însă nu este tocmai liniște în vestiarul campioanei României. Risto Radunovic, unul dintre cei mai vechi jucători ai formației roș-albastre, a primit o amendă de la Gigi Becali pentru că a plecat la Belgrad pentru a-și schimba pașaportul.

Risto Radunovic a fost amendat de FCSB! Cu ce l-a enervat fundașul pe Gigi Becali

La începutul lunii martie, Risto Radunovic a cerut să fie lăsat să meargă în Serbia, întrucât soția sa a născut. Fundașul muntenegrean trebuia să revină luni în România, însă a mai zăbovit câteva zile peste graniță, întrucât și-a schimbat pașaportul. Gigi Becali a anunțat atunci că îl va sancționa cu o amendă de 20.000 de euro.

Patronul celor de la FCSB a precizat atunci că fundașul a greșit când a decis să își amâne revenirea în țară: „20.000 de euro amendă și pe bancă. Omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. «Domn’e, plec, mă întorc luni». Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi?”, a precizat Gigi Becali, patronul campioanei României.

Risto Radunovic merge la comisii! Fundașul vrea să scape de amenda dată de Gigi Becali

Acum, Risto Radunovic își caută dreptatea. a apelat la un avocat, întrucât consideră că amenda primită de la FCSB nu este una justificată. Practic, fotbalistul a acționat pe cale legală pentru a-și face dreptate și pentru a scăpa de amenda de 20.000 de euro. Totul se va judeca pe data de 6 mai.

„Până la urmă, Risto Radunovic a fost amendat de FCSB după problema sa cu pașaportul. A primit o amendă mare, de 20.000 de euro. Risto Radunovic și-a luat un avocat și probabil că se vor judeca. Sunt șanse. Omul are dovezi. Și-a schimbat pașaportul”, a explicat Cristi Coste în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Dublă măsură la FCSB!? Verdictul lui Vivi Răchită după ce Gigi Becali l-a amendat pe Radunovic

este de părere că Risto Radunovic nu ar trebui să fie sancționat disciplinar de FCSB, întrucât este un jucător important în lotul campioanei României. Mai mult, acesta a comparat situația cu cea a lui Daniel Bîrligea, care în acest sezon a fost iertat de o amendă.

„El e un bărbat adevărat. A fost unul dintre oamenii care se luptau pe teren. E dublă măsură. Gigi Becali a spus că îi dă amendă lui Bîrligea de 20.000 de euro după meciul de la Sibiu. A retras amenda atunci. De ce să dai acum? E dublă măsură. De ce să îi dai lui Radunovic?”, au fost cuvintele lui Vivi Răchită.