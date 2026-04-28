Risto Radunovic și-a angajat avocat în procesul cu FCSB! Totul se decide pe 6 mai

Risto Radunovic a primit o amendă de 20.000 de euro de la Gigi Becali. Fundașul muntenegrean speră să scape fără să plătească bani. Și-a angajat un avocat!
Alex Bodnariu, Cristi Coste
28.04.2026 | 13:46
FCSB se gândește deja la barajul pentru Conference League, însă nu este tocmai liniște în vestiarul campioanei României. Risto Radunovic, unul dintre cei mai vechi jucători ai formației roș-albastre, a primit o amendă de la Gigi Becali pentru că a plecat la Belgrad pentru a-și schimba pașaportul.

La începutul lunii martie, Risto Radunovic a cerut să fie lăsat să meargă în Serbia, întrucât soția sa a născut. Fundașul muntenegrean trebuia să revină luni în România, însă a mai zăbovit câteva zile peste graniță, întrucât și-a schimbat pașaportul. Gigi Becali a anunțat atunci că îl va sancționa cu o amendă de 20.000 de euro.

Patronul celor de la FCSB a precizat atunci că fundașul a greșit când a decis să își amâne revenirea în țară: „20.000 de euro amendă și pe bancă. Omenia e să îți ții și cuvântul, să vii când zici. «Domn’e, plec, mă întorc luni». Dar vii tocmai joi seară? Cine suntem, proștii tăi?”, a precizat Gigi Becali, patronul campioanei României.

Acum, Risto Radunovic își caută dreptatea. Fundașul din Muntenegru a apelat la un avocat, întrucât consideră că amenda primită de la FCSB nu este una justificată. Practic, fotbalistul a acționat pe cale legală pentru a-și face dreptate și pentru a scăpa de amenda de 20.000 de euro. Totul se va judeca pe data de 6 mai.

„Până la urmă, Risto Radunovic a fost amendat de FCSB după problema sa cu pașaportul. A primit o amendă mare, de 20.000 de euro. Risto Radunovic și-a luat un avocat și probabil că se vor judeca. Sunt șanse. Omul are dovezi. Și-a schimbat pașaportul”, a explicat Cristi Coste în emisiunea FANATIK SUPERLIGA.

Dublă măsură la FCSB!? Verdictul lui Vivi Răchită după ce Gigi Becali l-a amendat pe Radunovic

Vivi Răchită, fostul fotbalist român, este de părere că Risto Radunovic nu ar trebui să fie sancționat disciplinar de FCSB, întrucât este un jucător important în lotul campioanei României. Mai mult, acesta a comparat situația cu cea a lui Daniel Bîrligea, care în acest sezon a fost iertat de o amendă.

„El e un bărbat adevărat. A fost unul dintre oamenii care se luptau pe teren. E dublă măsură. Gigi Becali a spus că îi dă amendă lui Bîrligea de 20.000 de euro după meciul de la Sibiu. A retras amenda atunci. De ce să dai acum? E dublă măsură. De ce să îi dai lui Radunovic?”, au fost cuvintele lui Vivi Răchită.

Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
