Risto Radunovic atenționează după FCSB – PAOK 2-0: „Vrem să jucăm cât mai mult în Europa League”

pe Arena Națională. Ca și în meciul tur de la Salonic, Risto Radunovic a fost integralist pentru formația pregătită de Elias Charalambous și a avut o nouă evoluție solidă.

Risto Radunovic a reacționat după FCSB – PAOK 2-0

După ce în tur a centrat din corner la reușita cu capul a lui Dawa, Radunovic a oferit o nouă pasă decisivă și în manșa secundă, tot dintr-o lovitură de colț, de această dată la .

Fundașul muntenegrean a reacționat după victoria obținută de „roș-albaștri”. „Am pregătit meciul bine și am obținut o calificare meritată, din primul minut am jucat cum am vrut, ce am vrut, am câștigat meciul și mă bucur că nu am primit gol. După cum se vede, avem ceva de demonstrat, mai avem încă două meciuri în Europa League, ne bucurăm că ne aflăm în continuare în această competiție și vrem să jucăm cât mai mult” a declarat Risto Radunovic.

În optimi, FCSB ar putea juca împotriva lui Eintracht Frankfurt sau Olympique Lyon: „Nu depinde de noi cu cine jucăm, vom vedea mâine (n.r. vineri), ambele echipe sunt foarte bune și pe oricine am întâlni, vor fi meciuri grele. Nu ne așteptam să ne prindă primăvara în Europa, dar de la început a mers bine, suntem bucuroși că am jucat bine” a afirmat fundașul.

„Au fost 50.000 de oameni în tribune care merg acasă fericiți”

Experimentatul apărător a vorbit despre atmosfera de pe Arena Națională, dar și despre derby-ul contra lui Dinamo, care se va disputa duminică: „Au fost 50.000 de oameni în tribune care merg acasă fericiți, avem încă un meci peste trei zile și ne bucurăm că iar jucăm acasă, o să vină multă lume, va fi un meci greu, un derby. E cel mai frumos sentiment când joci cu stadionul plin, trebuie să ne bucurăm de asta. (n.r. veți mai avea energie pentru derby?) Normal, după victorii mereu ești bine pregătit pentru următorul meci, suntem pregătiți. Avem mici probleme medicale, dar vom vedea”.

Condițiile meteorologice de la ora partidei au fost dificile, dar jucătorii campioanei s-au adaptat și au obținut un succes memorabil. „A fost bine pe frig, am câștigat cu 2-0, super. A fost frig, dar ambele echipe au jucat în aceleași condiții, ne-am adaptat bine. (n.r. V-a încălzit calificarea) Da, exact” a declarat Risto Radunovic.

Internaționalul muntenegrean joacă la FCSB din ianuarie 2021, când echipa patronată de Gigi Becali a plătit 400.000 de euro celor de la Astra Giurgiu în schimbul său.

33 de ani are Risto Radunovic

37 de partide a strâns în acest sezon muntenegreanul pentru FCSB, în care a marcat un gol și a oferit cinci pase decisive