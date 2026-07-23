Risto Radunovic, debusolat total după FCSB – Auda 2-3: „Nu mă așteptam la așa ceva”. Video

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Risto Radunovic (34 de ani) a fost, așa cum de altfel era de așteptat, extrem de supărat după FCSB – Auda 2-3. Fundașul stânga muntenegrean a catalogat jocul defensiv al echipei sale din acest meci drept „dezastruos”. De asemenea, a transmis că nu se aștepta la o opoziție atât de solidă din partea letonilor.

Ce a declarat Risto Radunovic după FCSB – Auda 2-3

Mai mult, a apreciat că oaspeții din Ghencea ar fi putut marca și mai multe goluri în această partidă. Cu toate acestea însă, Radunovic s-a declarat „Știam că nu o să fie un meci ușor, dar nu mă așteptam la așa ceva, să primim trei goluri, e foarte mult.

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Avem de luat o revanșă, mai e un meci, trebuie să ne concentrăm, am încredere în echipă că o să trecem. Încă nu e gata. Când primim trei goluri acasă, e dezastruos. Au fost situații să dea mai multe, trebuie să analizăm, să pregătim meciul bine și să câștigăm. Nu suntem deloc mulțumiți, dar s-a terminat prima repriză, avem încă un meci și vrem să gestionăm bine”.

Ce l-a deranjat pe Risto Radunovic la arbitrajul de la FCSB – Auda

Muntenegreanul a apreciat că în această partidă au existat câteva faze importante la care s-ar fi impus intervenții VAR, doar că acest lucru nu este posibil în această fază din Conference League. „Nu mi-a plăcut, nu vreau să discut despre arbitraj, îmi pare rău că nu a fost VAR, erau situații de analizat. Asta e, nu avem ce să facem. Nu vreau să comentez, s-a terminat meciul, e 3-2 și avem încă 90 de minute să mergem mai departe.

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Cel mai problematic a fost jocul nostru, acolo vreau să înțelegem. Când se pierde meciul, bine nu e nici defensiv, nici ofensiv. Mă bucur de cum a intrat Stoian, sper să îi avem pe Stoian și Bîrligea bine la retur”, a declarat Risto Radunovic

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