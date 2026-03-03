Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro. Cum se apără jucătorul FCSB! Exclusiv

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic a lipsit motivat de la partida cu Metaloglobus, din etapa a 28-a din SuperLiga, soția sa născând o fetiță. Fundașul muntenegrean trebuia să revină luni, 23 martie, în România, însă acesta a întârziat preț de câteva zile. În urma acestor evenimente, Gigi Becali a anunțat că jucătorul va fi amendat cu 20.000 de euro. În ce situație se află această speță.

Risto Radunovic, detalii de ultimă oră: cerere la Comisie pentru amenda de 20.000 de euro

, după ce nu a revenit în țară la termenul stabilit, în contextul în care soția sa a născut.

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Coste a dezvăluit că Radunovic deține dovezi potrivit cărora Mihai Pintilii și membrii staffului de la FCSB au fost înștiințați despre problemele întâmpinate. Fundașul și-a pierdut pașaportul și a fost nevoit să își facă unul nou, acesta fiind motivul întârzierii.

„Risto Radunovic a revenit mai târziu din Muntenegru, după ce soția sa a născut. A întârziat câteva zile, iar Gigi Becali a declarat, în urmă cu câteva zile, la FANATIK SUPERLIGA, că îl va amenda cu 20.000 de euro pentru această întârziere.

Din informațiile noastre, cei de la FCSB au depus o cerere la Comisie pentru a-l amenda pe Radunovic, însă jucătorul are explicații pentru situația creată. Acesta a avut discuții cu Mihai Pintilii și cu membrii staffului, în care a explicat că și-a pierdut pașaportul și a fost nevoit să își facă unul nou. Din acest motiv a și întârziat”, a dezvăluit Cristi Coste.

Gigi Becali vrea ca amenda să se aplice

În continuare, moderatorul emisiunii a prezentat faptul că Gigi Becali insistă pentru aplicarea amenzii, însă este posibil ca această penalizare să nu fie concretizată. .

„Gigi Becali insistă în continuare pentru aplicarea amenzii, însă este posibil ca aceasta să nu fie pusă în practică, având în vedere că jucătorul poate prezenta dovezi. Noul pașaport a fost eliberat în Muntenegru chiar înainte de revenirea sa în România”, a adăugat Cristi Coste.

Marian Aliuță e de părere că nu i se poate reproșa nimic fundașului muntenegrean. Fostul jucător de la FCSB e de părere că Risto Radunovic e un profesionist desăvârșit, iar doar niște probleme reale l-ar fi împiedicat să se întoarcă la echipă la termenul stabilit.

„În acest context, situația pare un motiv justificat. Sunt atât de multe probleme la FCSB, în contextul necalificării în play-off, încât acesta pare a fi ultimul subiect care ar trebui să provoace tensiuni. Din punct de vedere sportiv, nu i se poate reproșa nimic lui Radunovic. A avut un eveniment important în familie, soția sa a născut, iar el, fiind străin, s-a deplasat în țara natală”, a concluzionat Marian Aliuță.

Gigi Becali nu ar fi știut toată povestea lui Radunovic

Cristi Coste a adăugat că FCSB are cererea pentru Comisie completă, însă nu se știe dacă o vor trimite: „Cei de la FCSB au scris cererea pentru Comisie, să vedem dacă o și trimit. El se va apăra, are în telefon totul. Are dovada că are pașaport nou-nouț. El a anunțat că nu mai poate ajunge marți, ci abia joi. La cum îl știu eu pe Risto, dacă mai voia să stea două zile, spunea că mai vrea să stea. Ar fi spus direct!”.

Robert Niță consideră că Radunovic nu a vrut să rămână intenționat în Muntenegru: „Dacă ar fi făcut altcineva, mai spuneai că a vrut să facă o manevră, însă băiatul acesta e prea serios ca să facă așa ceva. Ce îl costa? Spunea să îl mai lase o zi. Nu cred că își ascundea pașaportul în noptieră ca să își facă altul”.

Moderatorul Cristi Coste e de părere că Gigi Becali nu a fost informat corect vizavi de situația fundașului: „Eu aici observ o lipsă de informare totală a lui Gigi Becali. Cred că domnul Becali nu a avut toate informațiile despre Radunovic. I s-a spus că trebuia să vină marți, nu a venit, și a venit abia joi. Nu i s-a spus că are pașaport nou. Eu l-am auzit pe Gigi Becali, a spus ‘nu și-a găsit pașaportul’, nu a spus că l-a pierdut”.