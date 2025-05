Risto Radunovic, dezvăluiri despre câștigarea titlului după U Cluj – FCSB 0-2: „Asta este cheia succesului”

FCSB a reușit să se impună în fața Universității Cluj în etapa a 8-a din play-off, scor 2-0 în favoarea roș-albaștrilor. Autorul golurilor a fost Marius Ștefănescu, iar liderul din SuperLigă a demonstrat încă o dată de ce se află pe prima treaptă a clasamentului.

Risto Radunovic știe care este cheia succesului din acest sezon

, Risto Radunovic s-a arătat extrem de fericit după titlul câștigat de FCSB. Fundașul muntenegrean susține că succesul din acest sezon se datorează unității din cadrul grupului. Totodată, Risto l-a lăudat și pe .

„Victoria din această seară a fost foarte importantă pentru noi. Am arătat că avem comportament de echipă campioană și asta e un lucru foarte important. Am respectat competiția și am câștigat fără gol primit.

Mă bucur foarte mult pentru Ștefi, că a dat două goluri. Mă bucur pentru toți jucătorii care au depus efort în tot acest sezon formidabil. Mă bucur pentru fani și pentru toți oamenii care iubesc clubul nostru.

„Suntem o familie și vrem să continuăm așa”

Trebuia să încerc să fac avantaj. Am gestionat bine, mă bucur că am ajutat echipa și cel mai important lucru e că am câștigat. Am gestionat foarte bine campionatul, dar și cupele europene.

Eu am spus anul trecut că trebuie să muncim pentru rezultatele pe care le obținem. Și de această dată trebuie să construim, să fim la același nivel și să încercăm să facem mai bine.

Este un lucru care ne-a ajutat foarte mult, anume unitatea. Unitatea înseamnă foarte mult pentru echipa aceasta și mereu ies la rampă un jucător sau doi atunci este unitate. Asta e cheia succesului! În acești doi ani am creat o unitate cu staff-ul, jucătorii, suporterii… Suntem o familie și vrem să continuăm așa!”, a declarat Risto Radunovic, conform .