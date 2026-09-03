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Mișcări serioase de trupe la FCSB. FANATIK a anunțat în exclusivitate, după meciul câștigat de roș-albaștri în Cupa României, scor 5-0 în fața lui FC Argeș, că la echipa din Capitală vor ajunge trei nume importante: Meriton Korenica, Karlo Muhar și Denis Drăguș. Totuși, Gigi Becali a decis să scoată de pe listă un jucător important.

OUT de la FCSB! Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care îl scoate de pe lista pentru SuperLiga

Este vorba despre Risto Radunovic. Fundașul stânga din Muntenegru nu a fost în lotul roș-albaștrilor la ultimele două meciuri și, conform spuselor lui Gigi Becali, a suferit o accidentare serioasă, care îl va ține departe de gazon cel puțin până în luna ianuarie. Din acest motiv, va fi scos de pe lista pentru SuperLiga pentru a le face loc noilor veniți.

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„O să-l scoatem pe Risto Radunovic de pe lista de campionat. E accidentat până în ianuarie și nu mai avem nevoie de el. Și o să-i băgăm pe cei trei jucători pe care i-am luat”, a declarat Gigi Becali, în direct la

Gigi Becali, trei lovituri pe final de mercato: Korenica, Muhar și Drăguș

Finalul perioadei de mercato este unul extrem de interesant la FCSB. Gigi Becali a anunțat după meciul cu FC Argeș că la echipă vor veni nu mai puțin de trei jucători, iar Este vorba despre Meriton Korenica, vedeta celor de la CFR Cluj, Karlo Muhar, fostul mijlocaș central al formației din Gruia, și Denis Drăguș,

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Omul de afaceri a decis că este momentul să investească serios pentru a nu risca să rateze din nou calificarea în play-off-ul SuperLigii, așa cum s-a întâmplat în sezonul precedent. Gigi Becali visează la titlu în SuperLiga, dar și la un parcurs cât mai lung în cupele europene.