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Risto Radunovic face senzație la FCSB pe noua poziție! Eurogol reușit în duelul cu Csikszereda

Csikszereda - FCSB este meciul serii de duminică în SuperLiga. Risto Radunovic a deblocat tabela cu o execuție deosebită, după ce a început jocul pe o poziție nouă în teren.
Mihai Dragomir
26.07.2026 | 20:57
Risto Radunovic face senzatie la FCSB pe noua pozitie Eurogol reusit in duelul cu Csikszereda
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Risto Radunovic, gol fabulos cu Csikszereda din poziția cea nouă. Foto: Sport Pictures.
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FCSB are deplasare cu Csikszereda în etapa a 2-a din SuperLiga. Meciul a început excelent pentru fosta campioană a României, care a deblocat tabela prin Risto Radunovic. Muntenegreanul se simte excelent pe noua poziție din teren.

Risto Radunovic, eurogol în poarta celor de la Csikszereda de pe poziția de mijlocaș central

Csikszereda este cel de-al doilea adversar ieșit în calea FCSB-ului în a doua etapă din noul sezon de SuperLiga. Bucureștenii vin după 2-3 acasă cu FK Auda și vor să se revanșeze față de suporterii lor cu un succes în campionat. Echipa lui Marius Baciu nu a pierdut multă vreme și a deschis scorul încă din minutul 3, prin Risto Radunovic.

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Muntenegreanul a fost trimis titular pe postul de mijlocaș central, așa cum FANATIK anunțase echipa de start a FCSB-ului în exclusivitate. Totul a plecat de la Mihai Toma, care i-a pasat lui Florin Tănase în careu. Din cădere, Tănase a trimis mingea la Radunovic, aflat mult în afara careului. Muntenegreanul și-a potrivit balonul și l-a expediat apoi direct în vinclul porții lui Eduard Pap. VEZI VIDEO AICI.

Marius Baciu a explicat cum a ajuns Risto Radunovic mijlocaș central din fundaș lateral stânga

Risto Radunovic a mai jucat pe poziția de mijlocaș central în prima etapă, când FCSB învingea FC Argeș cu 2-0 la București. După succesul din prima rundă, antrenorul Marius Baciu explica cum s-a produs schimbarea poziției experimentatului fotbalist ajuns la echipa „roș-albastră” la începutul anului 2021.

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Risto (n.r. Radunovic) e o invenție a staff-ului, nu a mea. Este un jucător cu experiență extraordinară și un lider. Care poate să-și asume. Am încercat să facem un mijloc cu experiență știind că în lateral vom avea jucători foarte tineri!”, spunea Marius Baciu după FCSB – FC Argeș 2-0, primul meci din noul sezon.

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Cine joacă acum la FCSB pe postul de fundaș lateral stânga

FCSB pare că a rezolvat problema fotbalistului under utilizându-l pe tânărul Ricardo Pădurariu pe postul de fundaș lateral stânga, lăudat după revenirea la echipă în urma împrumutului la Corvinul. De asemenea, FCSB a mai adus un jucător pe postul respectiv. Mai exact, bucureștenii au rezolvat mutarea lui Luca Stancu (21 de ani) de la Hermannstadt, jucător care poate evolua atât ca fundaș dreapta, cât și ca fundaș stânga.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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