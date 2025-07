Risto Radunovic i-a luat apărarea lui Vali Crețu pentru că nu a jucat în Supercupa României din cauza regulii U21: „Nu îmi convine! E un jucător foarte bun”

FCSB a cucerit Supercupa României, după un succes dramatic obținut în fața rivalei CFR Cluj. Risto Radunovic a fost eroul , el fiind cel care a înscris golul victoriei, în prelungirile partidei.

Risto Radunovic îl laudă pe Dennis Politic: „Dezechilibrează adversarul”

Campioana României a început excelent noul sezon și ș . FCSB , după ce anul trecut învingea fără emoții Corvinul Hunedoara.

Jocul a fost presărat cu goluri spectaculoase, . Fotbalistul venit de la Dinamo l-a învins pe portarul clujenilor, ca mai apoi .

a venit în minutele de prelungire. Risto Radunovic a șutat de la peste 25 de metri, pe jos, iar mingea a ajuns în plasa porții apărate de Otto Hindrich.

După fluierul final, fundașul muntenegrean a vorbit despre meci, despre debutul lui Dennis Politic, dar și de problema regulii U21.

„A fost un meci foarte greu, echilibrat. Mă bucur că am ajutat echipa și că am fost inspirat. Mă bucur că am câștigat acest trofeu. Înseamnă foarte mult pentru club, suporteri.

S-a văzut și astăzi, Politic e un jucător foarte bun, dezechilibrează adversarul, lovește cu ambele picioare. Eu oricând intru pe teren trebuie să arăt că merit tot respectul. Așa o să fie întotdeauna. Mă bucur când joc și îmi ajut echipa”.

Risto Radunovic: „Încă nu suntem la capacitate maximă”

Crețu e un jucător foarte valoros, dar depinde de club ce decizie va lua (n.r. cu regula U21), dar nu îmi place nici să nu joc eu. Amândoi am jucat anul trecut foarte multe meciuri, am fost constanți, iar asta nu îmi convine.

Mai avem foarte mult de muncit. Încă nu suntem la capacitate maximă”, a declarat Risto Radunovic la flash-interviu.