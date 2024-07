Risto Radunovic, încântat după victoria din meciul cu Maccabi Tel Aviv: ”Merităm să trecem mai departe. Ne pregătim pentru Sparta”

. Roș-albaștrii au obținut victoria în ultimele momente ale meciului. William Baeten a fost eroul bucureștenilor.

FCSB, calificare dramatică în turul 3

FCSB a făcut un nou pas important către calificarea în Champions League. Victoria de la Budapesta a asigurat prezența în turul 3 preliminar. Acolo, roș-albaștrii vor da piept cu Sparta Praga, campioana Cehiei. Meciurile se vor juca pe 6 și 13 august.

ADVERTISEMENT

Echipa lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii a controlat partida de la Budapesta, însă israelienii s-au apărat perfect până în minutul 90. Roș-albaștrii au scăpat pe un contraatac, iar William Baeten a înscris cu calm golul victoriei și și-a trimis echipa în runda următoare.

Risto Radunovic: ”Merităm să trecem mai departe”

La finalul meciului, Risto Radunovic a vorbit despre desfășurarea partidei cu Maccabi Tel Aviv. Muntenegreanul a declarat că echipa sa merita victoria și implicit calificarea în turul 3. Acesta a precizat:

ADVERTISEMENT

„A fost foarte greu. Un meci foarte important. Am gestionat fazele bine. Eu zic că am mers mai departe meritat și mă bucur că am pregătit foarte bine meciul, atât tactic, cât și fizic.

A fost greu. A fost foarte încărcat meciul. Știam că orice minge poate schimba soarta partidei. Cine a intrat de pe bancă a făcut-o foarte bine. Și Popică (n.r. Daniel Popa), și Phelippe, și Baeten. Am făcut un meci bun și am mers mai departe. Fotbalul poate să fie și nedrept, dar mă bucur că am gestionat bine fazele. Merităm să trecem mai departe”.

ADVERTISEMENT

Radunovic, încrezător după ce și-a prelungit contractul cu FCSB

Risto Radunovic a mărturisit că nu a apucat să urmărească jocul celor de la Sparta Praga, dar o va face zilele următoare împreună cu colegii săi. De asemenea, fundașul a vorbit despre perioada complicată pe care a avut-o.

„Nu m-am uitat până acum la Sparta Praga, dar o să analizăm. Nu era nici respectuos pentru Maccabi să ne uităm la Sparta Praga. A fost foarte greu astăzi, sincer. După egalul de la București, șansele erau 50-50. Am câștigat. Suntem bucuroși și ne pregătim pentru Sparta.

ADVERTISEMENT

E o victorie importantă. Avem doar două puncte după primele 3 meciuri din campionat. Știam că nu e ok. Ușor, ușor o să ne revenim. Sunt foarte fericit că am rămas în familia roș-albastră. Mă bucur că fanii și oamenii de la club au avut încredere în mine. A fost foarte încărcată ultima perioadă pentru mine, dar am reușit să împart totul”, a încheiat Risto Radunovic.

TOATE REACTIILE dupa CALIFICAREA FCSB in turul 3 din Champions League