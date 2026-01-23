Risto Radunovic își toarnă cenușă în cap după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Trebuia deja să ne trezim”

FCSB e ca și eliminată din Europa League. Campioana României mai are doar șanse matematice după 1-4 cu Dinamo Zagreb. Risto Radunovic (33 de ani) a încercat să găsească explicații pentru o nouă seară neagră a echipei sale.

Risto Radunovic, dezamăgit după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1: „Nu ne-am ridicat la nivelul Europa League”

FCSB a arătat catastrofal în Croația, acolo unde a pierdut meciul din etapa a 7-a din Europa League, scor 1-4, cu Dinamo Zagreb. Campioana României a primit extrem de ușor goluri, după

„Am fost foarte slabi în primele minute. Nu am meritat nimic din meciul ăsta. Am dat apoi golul de 2-1. Au fost câteva semne bune, am jucat ceva, dar după s-a făcut 3-1 și apoi 4-1. E un moment greu. Trebuie să muncim mai mult, să analizăm, să vedem.

(n.r. – V-au surprins cu ceva?) Nu. Sincer să fiu eu mă așteptam să întâlnim o echipă ofensivă, ca și noi, care joacă un fotbal european. Noi nu ne-am ridicat la nivelul de Europa League. Au fost greșeli la toți jucătorii în defensivă. Și când zic defensivă mă refer la toată echipa. Trebuie să fim mai disciplinați în joc”, a declarat Risto Radunovic, după Dinamo Zagreb – FCSB 4-1.

FCSB, cu gândul la meciul cu CFR Cluj

FCSB are 6 puncte după 7 meciuri în Europa League. Roș-albaștrii se gândesc mai degrabă la campionat, acolo unde luptă să ajungă în play-off. Duminică, 25 ianuarie, de la ora 20:00, FCSB primește vizita lui CFR Cluj.

„Peste câteva zile avem un meci important cu CFR Cluj. Trebuie să ne refacem cât mai repede și cât mai bine și să câștigăm meciul acasă. E ceva timp de când trebuie să ne trezim. Nu avem nici rezultate și nici prestațiile pe care ni le dorim.

(n.r. – În calificare mai credeți?) După meciul cu CFR Cluj o să vină și cel cu Fener. Trebuie să dăm tot atunci și pentru suporteri și pentru club dacă tot avem șansa noastră”, a adăugat muntenegreanul.