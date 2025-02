Risto Radunovic, mesaj de luptă înainte de FCSB – PAOK: „N-am spus ultimul cuvânt în Europa!”

Fotbaliștii FCSB-ului se pregătesc pentru returul cu PAOK din play-off-ul Europa League. Campioana României are prima șansă la calificare după ce .

Risto Radunovic, încrezător înainte de FCSB – PAOK

Fundașul muntenegrean Risto Radunovic, integralist în ambele victorii contra lui PAOK din acest sezon, a prefațat partida care se va disputa joi, de la ora 19:45, pe Arena Națională.

„E un meci foarte important, cu un adversar de foarte mare calitate. Suntem pregătiți și încrezători după primul meci, dar suntem și conștienți că nimic nu s-a terminat. Pot să zic că e unul dintre cele mai importante meciuri. Poate e următorul cel mai important din cariera mea. PAOK are o echipă foarte valoroasă. Am avut două meciuri cu ei, dar nu am terminat treaba. Mai avem un meci, suntem concentrați și încrezători.

Suntem obișnuiți să arătăm bine. În spatele nostru se află foarte mulți suporteri și vrem să fie mândri de noi. Nu vreau să fac glume înainte de meci, trebuie să rămânem serioși, 1-1, 1-0, orice scor ar fi, să fie de calificare. Nu jucăm la egal. Avem foame de performanță, asta e foarte important. N-am spus ultimul cuvânt în Europa și vrem să continuăm și după meciul de mâine” a afirmat apărătorul pentru .

, , ca și la jocul din grupe contra lui Manchester United.

Radunovic, pasă decisivă în meciul tur

Pe Toumba, FCSB a fost condusă cu 1-0 la pauză după reușita lui Ally Samatta, dar „roș-albaștrii” au început repriza secundă cu un om în plus, după eliminarea lui Taison din prelungirile primei părți.

Intrați pe teren la pauză, Andrei Gheorghiță și Joyskim Dawa au fost eroii campioanei României în turul contra lui PAOK. în minutul 50 cu un șut de la aproximativ șapte metri, după o pasă oferită de Florin Tănase.

Zece minute mai târziu, Risto Radunovic a trimis o centrare excelentă din corner, iar Dawa s-a înălțat în careu și a marcat golul de 2-1 cu o lovitură de cap.

Dacă va obține calificarea în optimile de finală, FCSB va întâlni pe Eintracht Frankfurt sau Olympique Lyon.