Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

Risto Radunovic, mesaj entuziasmant pentru fani înainte de FCSB – Aberdeen: „Asta e formula cu care trebuie să ne calificăm”

Risto Radunovic, unul dintre cei mai experimentați fotbaliști de la FCSB, și-a rezolvat problemele medicale înainte de FCSB - Aberdeen și este gata să dea totul pe teren: „Trebuie să obținem calificarea!”
FANATIK
28.08.2025 | 09:30
Risto Radunovic mesaj entuziasmant pentru fani inainte de FCSB Aberdeen Asta e formula cu care trebuie sa ne calificam
ULTIMA ORĂ
Risto Radunovic a anunțat că este apt 100% înainte de meciul retur cu Aberdeen. Foto: sportpictures.eu

Risto Radunovic, la fel ca mulți alți fotbaliști de la campioana României, a suferit din punct de vedere medical în debutul noului sezon. Muntenegreanul nu a putut juca la capacitate maximă din cauza unei pubalgii, însă înainte de meciul decisiv de pe Arena Națională, contra lui Aberdeen, a înștiințat suporterii că este la capacitate maximă și va da totul pentru culorile „roș-albastre”.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic, anunț războinic înainte de FCSB – Aberdeen: „Vreau să demonstrez pe teren! Trebuie să câștigăm!”

Din lipsa de soluții, FCSB s-a văzut nevoită să improvizeze pentru postul de fundaș stânga, acolo unde punct fix este Risto Radunovic. Odată cu accidentarea sa, „roș-albaștrii” s-au folosit de tânărul Alexandru Pantea, însă poziția sa naturală este cea de fundaș dreapta, fiind un jucător de picior drept.

Deși Pantea nu a făcut meciuri rele, toți suporterii și l-ar dori în flancul stâng al apărării pe Radunovic, care a fost într-o formă de excepție în sezonul trecut. Înainte cu câteva zile de meciul cu scoțienii, Risto și-a liniștit toți fanii:

ADVERTISEMENT

„Sunt apt 100%. Am avut nevoie de pauza de două săptămâni, acum mă simt bine și aștept meciul. Fanii au fost și în Scoția, au fost peste tot cu noi. Asta e o formulă cu care joi seară trebuie să ieșim pe teren și să creăm, împreună cu tot stadionul, o atmosferă bună și să ne calificăm”, a spus fundașul stânga al celor de la FCSB, pentru Pro TV.

Ce a spus Radunovic despre problema cu vizele din Scoția: „Nu vreau să mă gândesc”

Risto Radunovic alături de Siyabonga Ngezana și Baba Alhassan nu au putut fi folosiți de Elias Charalambous în turul din Scoția din cauza unor probleme pe care clubul le-a întâmpinat cu vizele jucătorilor. Fundașul muntenegrean vrea să uite cât mai repede această nedreptate și să se concentreze pe următorul meci pentru a obține calificarea în Europa League:

ADVERTISEMENT
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după...
Digi24.ro
VIDEO Un tată a trei copii și-a înscenat moartea și a fugit după o femeie cunoscută online. Planul său elabor

„E un lucru care a trecut, acum vreau să mă concentrez la ce pot să fac în viitor. Vreau să demonstrez pe teren și vreau să obținem calificarea. Joi trebuie să facem lucrurile simple, pe care le-am făcut mereu când am avut rezultate bune. Să fim toți în slujba echipei și să câștigăm meciul”, a mai declarat Risto Radunovic.

ADVERTISEMENT
Niciodată în 22 de ani! Gigi Becali a intrat în direct și a...
Digisport.ro
Niciodată în 22 de ani! Gigi Becali a intrat în direct și a făcut o declarație în premieră
1.78 este cota oferită de BETANO pentru „1 solist” în meciul FCSB - Aberdeen
Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2025 live video. Program meciuri, cine...
Fanatik
Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2025 live video. Program meciuri, cine transmite la TV și favorite la calificare
A sosit nota de plată după derby-ul Rapid – FCSB 2-2. Ce a...
Fanatik
A sosit nota de plată după derby-ul Rapid – FCSB 2-2. Ce a decis Comisia de Disciplină a FRF și în cazul lui Leo Bolgado, fundașul lui CFR Cluj
“Sunt foarte fericită” Emma Răducanu, mesaj clar după ce l-a văzut pe prietenul...
Fanatik
“Sunt foarte fericită” Emma Răducanu, mesaj clar după ce l-a văzut pe prietenul Carlos Alcaraz tuns zero
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Vrea să plece ”cât mai repede și cu orice preț” de la FCSB!...
iamsport.ro
Vrea să plece ”cât mai repede și cu orice preț” de la FCSB! Jucătorul s-a săturat de criticile lui Gigi Becali
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!