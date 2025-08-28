Risto Radunovic, mesaj entuziasmant pentru fani înainte de FCSB – Aberdeen: „Asta e formula cu care trebuie să ne calificăm”

Risto Radunovic, la fel ca mulți alți fotbaliști de la campioana României, a suferit din punct de vedere medical în debutul noului sezon. Muntenegreanul nu a putut juca la capacitate maximă din cauza unei pubalgii, însă înainte de meciul decisiv de pe Arena Națională, contra lui Aberdeen,

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic, anunț războinic înainte de FCSB – Aberdeen: „Vreau să demonstrez pe teren! Trebuie să câștigăm!”

Din lipsa de soluții, FCSB s-a văzut nevoită să improvizeze pentru postul de fundaș stânga, acolo unde punct fix este Risto Radunovic. Odată cu accidentarea sa, „roș-albaștrii” s-au folosit de tânărul Alexandru Pantea, însă poziția sa naturală este cea de fundaș dreapta, fiind un jucător de picior drept.

Deși Pantea nu a făcut meciuri rele, toți suporterii și l-ar dori în flancul stâng al apărării pe Radunovic, care a fost într-o formă de excepție în sezonul trecut. Înainte cu câteva zile de meciul cu scoțienii, Risto și-a liniștit toți fanii:

ADVERTISEMENT

„Sunt apt 100%. Am avut nevoie de pauza de două săptămâni, acum mă simt bine și aștept meciul. Fanii au fost și în Scoția, au fost peste tot cu noi. Asta e o formulă cu care joi seară trebuie să ieșim pe teren și să creăm, împreună cu tot stadionul, o atmosferă bună și să ne calificăm”, a spus fundașul stânga al celor de la FCSB, pentru

Ce a spus Radunovic despre problema cu vizele din Scoția: „Nu vreau să mă gândesc”

în turul din Scoția din cauza unor probleme pe care clubul le-a întâmpinat cu vizele jucătorilor. Fundașul muntenegrean vrea să uite cât mai repede această nedreptate și să se concentreze pe următorul meci pentru a obține calificarea în Europa League:

ADVERTISEMENT

„E un lucru care a trecut, acum vreau să mă concentrez la ce pot să fac în viitor. Vreau să demonstrez pe teren și vreau să obținem calificarea. Joi trebuie să facem lucrurile simple, pe care le-am făcut mereu când am avut rezultate bune. Să fim toți în slujba echipei și să câștigăm meciul”, a mai declarat Risto Radunovic.