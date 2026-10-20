Sport

Risto Radunovic, motivul pentru care Gigi Becali s-a enervat pe Laurențiu Reghecampf după Voluntari – FCSB. Exclusiv

Cristi Coste
20.10.2026 | 23:02
Risto Radunovic motivul pentru care Gigi Becali sa enervat pe Laurentiu Reghecampf dupa Voluntari FCSB Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Gigi Becali a fost deranjat de decizia lui Reghecampf de a-l titulariza pe Radunovic în Voluntari - FCSB. Sursă foto: Colaj FANATIK
FCSB s-a impus la Voluntari, scor 2-1, și a urcat pe loc de play-off în SuperLiga. Dar Gigi Becali a fost mai furios ca niciodată la declarațiile de după meci. A atacat pe toată lumea, fără menajamente.
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Nu e liniște la FCSB, deși echipa a legat în sfârșit două victorii în SuperLiga și a acumulat 18 puncte. După partida de la Voluntari, Gigi Becali a fost mult mai critic chiar și decât după numeroasele înfrângeri din sezonul trecut, sau în startul acestuia. FANATIK a aflat care a fost, de fapt, motivul pentru care patronul de la FCSB a făcut iureș la TV.

De ce s-a enervat Gigi Becali pe Laurențiu Reghecampf după Voluntari – FCSB 1-2. Totul a pornit de la titularizarea și jocul bun al lui Risto Radunovic!

„Niciodată, de când sunt eu în fotbal, de 25 de ani, nu am fost atât de dezamăgit ca acum. Nu mai am încredere. Nu vreau să spun părerea pe care o am, pentru că nu vreau să fie afectată echipa. Noi, în prima repriză, nu am jucat. Ce dominare a fost?! Au fost ocazii, dar din dăruire, din agresivitate”, și-a început Becali tirada la Digi Sport, înainte de a lua la rând jucătorii care l-au dezamăgit.

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În realitate, conform informațiilor obținute de FANATIK, marea nemulțumire a lui Becali a fost titularizarea lui Risto Radunovic. Muntenegreanul este un jucător pe care patronul nu îl mai dorește la FCSB. Cu atât mai mult cu cât acesta a jucat pe postul de mijlocaș central, acolo unde patronul anunțase că nu vrea să îl mai vadă niciodată. Și a făcut-o foarte bine!

Risto Radunovic a fost titular în linia de mijloc la FCSB în startul acestui sezon. A jucat pe acea poziție cu FC Argeș, cu Csikszereda, cu FC Botoșani, dar și la returul de coșmar cu Auda. Fotbalistul de 34 de ani fusese trecut pe linie moartă după eșecul de la Cluj, iar de atunci nu a mai jucat nici măcar un minut. Reghecampf l-a readus în primul 11, chiar la mijlocul terenului, unde nu mai vrea să-l vadă patronul!

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Risto Radunovic a jucat 72 de minute în Voluntari – FCSB 1-2 și a avut cifre foarte bune, ceea ce l-a iritat pe Gigi Becali

Revenirea lui Radunovic pe poziția de mijlocaș central a fost marea surpriză pregătită de Reghecampf, dezvăluită exclusiv de FANATIK. Mutarea chiar a dat roade, lucru care pare-se că l-a iritat la maximum pe Gigi Becali! Cifrele de la partida cu Voluntari arată că muntenegreanul a fost unul dintre cei mai activi jucători ai oaspeților. Dar Gigi Becali nu a apreciat deloc ideea lui Reghe, ba chiar a devenit și mai furios când a văzut că Risto intră pe teren și în repriza a doua. Abia în minutul 72 a ieșit Radunovic, când el și Cisotti le-au făcut loc lui Politic și Boutoutaou.

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Gigi Becali este deja hotărât să scape de Risto Radunovic în această iarnă, când expiră contractul muntenegreanului. Iar decizia lui Reghe chiar i-a părut o modalitate prin care i se forțează mâna să îl păstreze cel puțin până în vară pe jucător. Becali însă nu îl mai vede titular nici ca fundaș stânga, nici ca mijlocaș. Iar vârsta și salariul mare contribuie la decizia patronului.

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Gigi Becali dorea să îl scoată pe Radunovic de pe lista fotbaliștilor eligibili în SuperLiga după ultimele transferuri

De altfel, Gigi Becali chiar a vrut să îl scoată pe Radunovic de pe lista fotbaliștilor eligibili în SuperLiga după ce i-a transferat pe Muhar, Korenica și Drăguș. Argumenta la acea vreme că muntenegreanul este oricum accidentat și la final de contract. Reghecampf i-a dat toate planurile peste cap cu titularizarea de duminică și Becali a fost extrem de furios.

Este foarte probabil ca Laurențiu Reghecampf să meargă și mai departe pe mâna lui Risto Radunovic în primul 11. Din punct de vedere al antrenorului, FCSB are nevoie la mijloc de un jucător cu experiența lui Radunovic, dar mai ales de execuțiile acestuia la fazele fixe. Ca dovadă, deschiderea scorului la Voluntari s-a produs după centrarea excelentă a jucătorului de 34 de ani pentru golul lui Garita. Oricum, pare evident că deciziile viitoare ale lui Reghecampf vor mai produce excese de furie în spațiul public ale patronului FCSB, „gelosul” Gigi Becali.

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Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
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