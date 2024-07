Risto Radunovic, mulțumit după FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1: „Are în sânge Champions League”. A fost întrebat direct despre plecare

FCSB a ajuns la două meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile. Campioana României , în prima manșă a „dublei” din turul 2 preliminar al UEFA Champions League. Risto Radunovic este mulțumit de rezultat, ținând cont că trupa lui Zarko Lazetic a fost cea care a deschis scorul.

Risto Radunovic, mulțumit după FCSB – Maccabi Tel Aviv 1-1: „Are în sânge Champions League”

Risto Radunovic a fost integralist în FCSB – Maccabi Tel Aviv (1-1). Returul „dublei” din turul 2 preliminar al UEFA Champions League are loc miercuri, 31 iulie, ora 21:00 pe Bozsik Arena din Budapesta. Fundașul muntenegrean crede că FCSB nu a fost inspirată la finalizare.

ADVERTISEMENT

“Un egal, nu pot să zic că echitabil. Îmi pare rău că n-am câștigat. Am forțat să câștigăm, am avut ocazii, dar în ultimii 30 de metri nu am fost inspirați. După golul lor de 1-0, trebuie să fim mulțumiți cu egal, dar în ultimele 15 minute am forțat, am avut ocazii mari și îmi pare rău că n-am câștigat.

Maccabi e campioana Israelului, e o echipă bună, care are în sânge Champions League, a jucat meciuri mari și se vede calitatea. Antrenorul conduce bine, se vede mâna lui. E un egal, e un avantaj pentru noi că returul se joacă la Budapesta”, a declarat Risto Radunovic.

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic nu se gândește la un dezastru la Budapesta: „Vreau să fim pozitivi”

Maccabi Tel Aviv va juca la Budapesta meciul retur cu FCSB, din cauza războiului din Israel. În cazul în care va fi eliminată de Maccabi Tel Aviv, FCSB va „retrograda” în turul 3 preliminar al UEFA Europa League și ar urma să dea piept cu Panevezys. Lituanienii au pierdut 0-4 în tur cu Jagiellonia, în turul 2 preliminar al UEFA Champions League.

„Nu mă gândesc la pierderea calificării. Vreau să fim pozitivi, să avem încredere într-un rezultat bun și în calificare. Jocul nostru din această seară ne-a dat speranțe. Eu sper să câștigăm la Budapesta cu un gol diferență și să ne calificăm”, a mai spus Risto Radunovic.

ADVERTISEMENT

Învingătoarea din „dubla” Sparta Praga – Shamrock Rovers va fi adversara FCSB-ului, dacă echipa lui Gigi Becali o va elimina pe Maccabi Tel Aviv. Totodată, în cazul în care va trece de Maccabi Tel Aviv, FCSB are asigurată calificarea în grupele UEFA Conference League.

Risto Radunovic, întrebat direct despre plecarea de la FCSB

Risto Radunovic a intrat în ultimele 6 luni de contract cu FCSB. Viitorul fundașului muntenegrean în lotul campioanei României este incert. Deși este extrem de apreciat de suporteri, nu sunt semne că Radunovic va prelungi contractul cu echipa campioană.

ADVERTISEMENT

“Vedem ce o fi. Sunt în ultimele șase luni de contract. Am voie să discut cu oricine și vedem ce o fi. Nu am nimic concret să zic. Am vorbit ceva despre prelungire, dar nu e nimic oficial”, a fost răspunsul lui Risto Radunovic când a fost întrebat despre viitor. În vârstă de 32 de ani, , mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK.

Risto Radunovic, declarații după FCSB - Maccabi Tel Aviv 1-1