Risto Radunovic, obiectiv măreț la FCSB pentru 2025. „Următorul an să ne aducă și Champions League!”

Risto Radunović este considerat de mulți unul dintre cei mai buni străini care au jucat vreodată în Superliga României. Fundașul stânga al celor de la FCSB a pus umărul la câștigarea titlului din sezonul trecut, iar acum își dorește un parcurs cât mai lung în cupele europene.

Risto Radunovici și-a fixat obiectivele pentru noul an

Fotbalistul muntenegrean este îndrăgostit de România. El stăpânește limba de mulți ani și are în plan să își obțină cetățenia. Roș-albaștrii luptă pentru un nou titlu, iar în Europa League stau excelent după șase etape.

Radunović a vorbit despre obiectivele sale pentru anul viitor și a declarat că visează la o calificare istorică în grupele Champions League. În plus, fundașul stânga vrea să retrăiască emoțiile unui titlu câștigat.

„(N.r. E un an așa cum ți-l doreai?).Excelent! A fost totul OK! Am fost la un pas să intrăm în Champions League, dar suntem în Europa League, unde avem rezultate foarte bune cu campioane din alte țări, din Grecia sau Danemarca. Nu știm care sunt limitele noastre încă. Avem încredere în echipă și, împreună, putem să facem o figură frumoasă.

E foarte multă muncă în spatele acestor rezultate, mai ales pregătire fizică și tactică. Atunci când le punem la un loc, iese un rezultat care nu este deloc întâmplător.

(N.r. Ce planuri ai pentru 2025? Ce-ți dorești?). E simplu! Eu mereu spun că cel mai important lucru este să fiu sănătos, să fim sănătoși cu toții. Pe plan de echipă, să câștigăm din nou campionatul și să ajungem cât mai departe în Europa League. E posibil ca următorul an să ne aducă și Champions League!”, a precizat Risto Radunović, conform

Risto Radunovic vrea să își ia cetățenia

. La eveniment, Risto Radunović a declarat emoționat că are în plan să își obțină cetățenia românească în viitor:

„Mă bucur că în seara aceasta sunt lângă voi. Sunt onorat de premiul pentru cel mai bun străin din România. Mă bucur că a fost posibil să fiu nominalizat anul acesta pentru stranierul anului, pentru ultima oară. Vedem din ce motive voi fi nominalizat anul următor. Felicit toți premianții”

„(N.r. întrebat dacă la anul nu va mai putea fi nominalizat la această categorie). Da, vedem, e posibil să îmi iau cetățenia”, a explicat veteranul din apărarea FCSB-ului.