Risto Radunovic, prima reacție după ce a ratat “11 metri” în Farul – FCSB 1-1 și a fost criticat de Becali. Ce a spus muntenegreanul

Risto Radunovic putea aduce victoria bucureștenilor, și a reacționat imediat după meci.

Dezamăgirea lui Risto Radunovic după penalty-ul ratat în Farul – FCSB 1-1

FCSB a condus la Ovidiu după ce Olaru a marcat în minutul 18. Bucureștenii nu au reușit să țină de rezultat, Dican egalând în repriza secundă. Risto Radunovic a fost selectat să bată lovitura de la 11 metri dictată pe final de VAR, dar a ratat.

ADVERTISEMENT

Buzbuchi a ghicit colțul și a respins în corner șutul muntenegreanului. După meci, fundașul lateral a reacționat vizibil dezamăgit după ce nu a reușit să aducă victoria.

„Îmi pare rău că nu am marcat și nu mi-am ajutat echipa!”

„A fost un meci dificil, dar ne-am descurcat bine. Rezultatul e neechitabil din părerea mea. Am avut și acel penalty și îmi pare rău că nu am marcat și nu mi-am ajutat echipa.

ADVERTISEMENT

Nu ni se pare (n.r. că avem probleme fizice). Am avut un parcurs bun, am avut multe ocazii. 1-0 era rezultatul, dar îmi pare rău pentru colegi, pentru echipă, pentru suporteri că nu am marcat și nu am adus cele trei puncte.

Trebuie să câștigăm meciurile rămase și să fim cât mai sus. Am pierdut foarte multe puncte la început și acum contează și mai mult fiecare punct”, a spus Risto Radunovic, conform

ADVERTISEMENT

Risto Radunovic a primit premiul stranierul anului la Super Gala Fanatik 2024

Deși a ratat de la 11 metri, asta nu îi șterge din prestațiile foarte bune la FCSB. Fundașul lateral a contribuit decisiv la titlul câștigat campionatul trecut, precum și la rezultatele foarte bune din cupele europene.

Munca, ambiția și devotamentul său sunt caracteristicile care l-au propulsat către o distincție deosebită. Mai exact, Radunovic a fost decorat cu premiul „Stranierul anului” la Super Gala Fanatik 2024.

ADVERTISEMENT

„Sunt onorat de premiul pentru cel mai bun străin din România. E posibil să îmi iau cetățenia!”, mărturisea Radunovic la evenimentul anului în fotbalul românesc.

32 de ani are Risto Radunovic

1,3 milioane de euro este cota muntenegreanului