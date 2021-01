Risto Radunovic, primul interviu la FSCB: „Se lucrează tare. E foarte important meciul cu Astra”. Video

Risto Radunovic a oferit primul interviu ca jucător al FCSB. Singurul tranfer al lui echipei lui Toni Petrea în acest sezon, ar putea debuta chiar împotriva fostei sale formații, Astra Giurgiu.

FCSB a avut o campanie de achiziții destul de modestă, dacă facem o comparație cu ce s-a întâmplat în ultimele cinci sezoane.

Risto Radunovic este singurul transfer al echipei lui Gigi Becali. Fundașul stânga a venit chiar de la următorul adversar al celor de la FCSB, Astra Giurgiu, iar fotbalistul muntenegrean a fost ales de fosta sa echipă Buducnost Podgorica în echipa deceniului.

Risto Radunovic a oferit primele declarații în tricoul FCSB

Risto Radunovic are 28 de ani și mai poate juca pe poziția de mijlocaș stânga. Fotbalistul a mai fost dorit de Gigi Becali înaintea meciului cu Slovan Liberec, așa cum FANATIK a anunțat în exclusivitate: „În primul rând sunt mulțumit că am ajuns la un club așa de mare. Au trecut șapte zile foarte repede, pentru că am muncit mult și bine”, a început jucătorul primul interviu pentru FCSB.

Jucătorul e deja de șapte zile în cantonament cu FCSB și s-a adaptat deja foate bine: „Se lucrează bine, avem toate condițiile aici de antrenament și de refacere în Antalya. E foarte bine, totul!”, a spus încântat muntenegreanul.

Fostul jucător al Astrei Giurgiu a rămas suprins de intensitatea antrenamentelor lui Thomas Neubert, cu care nu era obișnuit la clubul giurgiuvean: „Pot să zic că se lucrează foarte bine, foarte tare, cu intensitate mai mare decât am lucrat și cred că suntem pregătiți pentru ce va veni”, a mai declarat Radunovic.

Risto Radunovic, despre meciul cu Astra: E foarte important să câștigăm!”

Risto Radunovic este nerăbdător să debuteze la FCSB și are ocazia să o facă în partida cu Astra Giurgiu. Muntenegreanul are foame mare de trofee și visează la primul titlu de campion din carieră: „Da, sigur asta e cel mai important (n.r. să câștige titlul). Jucam la Astra și aici vreau să câștig trofee. Asta e ambiția mea, să câștigăm cele mai multe trofee”, a mai spus fundașul stânga.

Fotbalistul adus în România de Edi Iordănescu a declarat că se înțelege foarte bine cu noii colegi de echipă: „Cu unii mă știam și dinainte, cu alții mă știu de pe teren, avem o foarte, foarte bună relație. M-au primit extraordinar și mă simt super”, a declarat acesta într-un interviu pentru site-ul clubului FCSB.

Ex-giurgiuveanul a vorbit pe scurt și despre partida cu Astra, care are o semnificație specială pentru Risto Radunovic: „Jucăm cu Astra, e foarte important să câștigăm, să începem bine primul meci, să intrăm de la început cu o victorie. Asta e cel mai important”, a concluzionat noua achiziție a FCSB.

