Risto Radunovic se teme înaintea partidei cu RFS Riga: „Va conta mult!”

FCSB are în față un meci extrem de important. Bucureștenii debutează în noul format din Europa League joi seară contra celor de la RFS Riga. Risto Radunovic a prefațat partida împotriva letonilor și a precizat un aspect care îl îngrijorează.

Risto Radunovic și teama dinaintea partidei cu RFS Riga

acolo unde și-a dezamăgit suporterii cu mai multe meciuri în care a pierdut puncte importante cu formații mai slab cotate.

Meciul contra letonilor va avea loc pe Arena Națională. Risto Radunovic se teme de starea gazonului, FCSB având probleme până acum în acest sezon la meciurile din Ghencea, acolo unde suprafața de joc le-a pus probleme jucătorilor și speră ca scenariul să nu se repete și pe cel mai mare stadion al țării.

„Suntem pregătiți și nerăbdători pentru meciul de mâine. Ne așteaptă o confruntare foarte importantă. Fiecare echipă în Europa League și-a câștigat dreptul să fie în această competiție. E o echipă bună, care joacă mai multe sisteme.

Trebuie să începem cu dreptul în Europa League. Va conta mult și starea gazonului. Sper să debutăm cu dreptul din primul minut. Nu vrem să intrăm în clinciuri cu ei. Vrem să ne focusăm pe jocul pe nostru și ce vom reuși să facem în teren.

Ne-a scăpat victoria printre degete, la ultimul meci din campionat. Suntem setați pe pozitiv și vrem să obținem un rezultat bun cu RFS. Sper să facem 3 puncte în meciul de mâine. Trebuie să fim încrezători în noi și în calitățile noastre. E un format nou și avem încredere că putem să trecem mai departe.

Și în Europa League am jucat ok. Sunt mulțumit de cum am jucat. E alt nivel față de fotbalul intern. Dacă punem la punct concentrarea, o să fim ok. Trebuie să avem motivație. Suntem la un club foarte mare”, a spus Risto Radunovic la conferința de presă.

Gigi Becali, precizări despre defensiva echipei înainte de FCSB – RFS Riga

Gigi Becali a vorbit despre cum va arăta echipa lui în meciul contra celor de la RFS Riga. „Nu ne încurcă absența lui Ngezana, dar suntem mai slabi fără el.

Poate să joace Popescu cu Chiricheș, Popescu o să fie suspendat în campionat și o să joace Popescu. E suspendat și de asta trebuie să joace Popescu, trebuie să rulăm jucătorii”, a spus Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.