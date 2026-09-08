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În ultimele zile, dinspre FCSB a apărut informația că un jucător extrem de important din lotul lui Marius Baciu (51 de ani), în speță Risto Radunovic (34 de ani) ar putea ieși de pe lista pentru SuperLiga, pentru a-i face loc unuia dintre noii jucători străini din lot. Situația s-a schimbat însă cu 180 de grade. Mihai Stoica dezvăluie jucătorul surpriză care, din motive medicale, va sta pe bară.

Jucătorul important din ultimii ani de la FCSB care ar putea ieși de pe lista pentru SuperLiga

În urmă cu câteva zile, la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a anunțat că Risto Radunovic va fi jucătorul scos de pe lista pentru SuperLiga, pentru a-i face loc unuia dintre noii jucători străini din lot. Patronul roș-albaștrilor spunea că muntenegreanul e accidentat și nu mai joacă până în iarnă. Surpriză uriașă însă la meciul cu Dinamo: Radunovic a fost rezervă.

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Mihai Stoica a anunțat cine este, de fapt, fotbalistul care va ieși de pe listă. E vorba de în ultimele sezoane. „Care va fi jucătorul străin scos de pe listă? Când se va lua o decizie?) Se va lua o decizie după investigațiile pe care le va face săptămâna asta Siyabonga Ngezana (29 de ani).

Pentru că dacă el va reveni spre sfârșitul lui noiembrie sau chiar începutul lui decembrie, n-are niciun sens să rămână pe listă, pentru că între a reuși să integrezi un jucător pe terenuri grele, să îl lași să joace un meci în decembrie, pe teren greu, după o accidentare atât de complicată și după o perioadă în care a jucat mult timp cu mari probleme, mai bine să înceapă cu echipa pregătirea de iarnă, aia scurtă, de 10 zile. (…) Cred că până la urmă Ngezana va fi cel înlocuit”, dezvăluie MM.

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Care e situația lui Radunovic și a lui Mihai Popescu

Mihai Stoica a lămurit și cazul Radunovic. Fundașul stânga nu are probleme medicale. Gigi Becali a făcut acel anunț întrucât muntenegreanul încheie contractul cu FCSB în iarnă. „Radunovic a fost pe bancă. El n-a avut o problemă medicală. A fost primul nume rostit … Gigi a spus Radunovic, pentru că era singurul jucător care termina în iarnă contractul”.

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din barajul de Conference League cu Dinamo. Despre el, Mihai Stoica spune că va reveni la echipă în octombrie. „Mihai Popescu avea o lună și jumătate de la ultima intervenție și e aproape. Cam peste o lună ar trebui. Cred că se va antrena normal după întreruperea cauzată de meciurile naționalei”.

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