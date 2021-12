Rita Mureșan, cadou de 200.000 de euro de la Moș Crăciun: “Am țeluri mari”

Sărbătorile se apropie cu pași repezi, iar Rita Mureșan se pregătește și ea, cu mare interes de Crăciun, însă, până atunci, vedeta ne-a oferit un interviu în care ne-a dezvăluit ce se mai întâmplă nou în viața ei, ce își dorește de la Moșul, dar și ce planuri de afaceri are.

Viața Ritei Mureșan între America- Italia-România

În ultimul timp, viața Ritei Mureșan a luat o turnură grozavă, fetele sale au job-uri extraordinare în afara țării, așa că vedeta este mai mult pe drumuri, prin avioane. Chiar ea ne-a dezvăluit că, în ultimul an, s-a tot plimbat prin State și a făcut o vizită în țara ei de suflet, Italia, despre care vedeta spune că este a doua ei casă.

”Am fost mai mult plecată din țară în perioada asta. Am stat vreo trei luni în America, pe la Milano am mai avut treabă, Istanbul. Milano este a doua mea casă, dar eu nu prea postez pe internet. Eu am locuit trei ani la Milano și cred că am mai mulți prieteni acolo, decât în România. Am ținut și câteva seminarii de dezvoltare personală și evoluție spirituală.”, a declarat Rita Mureșan, pentru FANATIK.

Fiicele Ritei Mureșan, la mii de kilometri distanță de casă

Celebrei creatoare de modă i se umple sufletul de fericire atunci când vorbește despre fiicele sale, însă, în ultimii ani, distanța a stat în calea bucuriei lor. Fata cea mare a vedetei este plecată de aproape 7 ani în America, iar cea mică are un job în Thailanda.

”În urmă cu câțiva ani, fetele mele erau plecate, una la Londra, iar cealaltă în New York, și le vedeam pe amândouă în drum spre America, dar acum, una este în Thailanda, iar cealaltă în New York, iar eu sunt la mijloc. Gloria a terminat King’s College în Londra, iar primul ei contract după facultate a fost în Thailanda. Acum lucrează la un lanț hotelier, în echipa de marketing. A avut mai multe oferte, dar noi am sfătuit-o să meargă în Thailanda. Este foarte încântată de job și a nimerit un sezon bun, din punct de vedere turistic.”, a mai povestit Rita.

Rita Mureșan, petrecere pe timp de pandemie

Recent, celebra creatoare de modă , dar și ziua numelui, încojurată de cei mai buni prieteni, într-un cadru restrâns. Vedeta recunoaște însă că a primit o mulțime de cadouri și zeci de buchete de flori care mai de care mai frumoase.

”Am primit o mulțime de cadouri, și de ziua mea, și de Sfântul Andrei. Anul acesta mi-am permis să mă văd cu prietenii mei. A fost o petrecere într-un cadru restrâns, acasă. Mie îmi place foarte tare să gătesc, și ei vin cu mare plăcere la mine atunci când le spun că o să gătesc. ”, ne-a mai declarat Rita.

Drumul de la designer vestimentar, la ajutor de bucătar

Întrebată cum se pregătește de sărbători și dacă are vreun preparat preferat pentru masa de Crăciun, vedeta ne-a dezvăluit că, deși , nu este deloc încântată atunci când vine vorba despre dulciuri,sau preparate românești. Cu toate acestea, Rita este absolventa unei școli de bucătari din Thailanda și este specializată pe preparate exotice.

”Înainte pregătea mama mesele de sărbători, pentru că eu nu fac preparate românești. Eu nu gătesc sarmale, dar am învățat să fac ciorbe, pilaf, tocăniță, însă, de Crăciun, nu fac nici măcar dulciuri. Mi se pare că necesită mult timp și răbdare. O am pe bunica care gătește sarmalele, fripturile, cozonacii. Eu fac mai mult preparate exotice, pentru că am fost în Thailanda, am și făcut și o școală acolo, unde am primit o diplomă de ajutor de bucătar.”, a mai povestit vedeta pentru FANATIK.

Afacerea Ritei Mureșan, pusă în stand-by de pandemie

Pasiunea pentru bucătărie a Ritei Mureșan a fost la un pas de a se transforma într-o afacere de succes, însă vedeta a pus o mică pauză planurilor sale de business din cauza pandemiei de COVID-19. Pe lângă domeniul modei, Rita vrea să pună bazele unui restaurant de fițe, în Capitală, dar în momentul în care lucrurile se vor mai relaxa.

”Acum doi ani eram la un pas de a-mi deschide un restaurant, dar mă bucur că nu m-am grăbit, pentru că stăteam să închiriez un spațiu, să cumpăr utilaje și tot ce este necesar în bucătărie, ca apoi, într-o lună, să rămân doar cu investiția, pentru că s-au dat acele restricții. Acum totul este in stand-by. Și cu rochiile de mireasă, la fel. A fost foarte bine până în vară, nici nu-mi mai vine să iau avansul oamenilor, când nu știi ce se poate întâmpla până atunci.”, a mai spus Rita.

Rita Mureșan îi cere Moșului un cadou de peste 200.000 de euro

Dacă din punct de vedere sufletesc, vedeta își dorește copiii acasă de Crăciun, material lucrurile stau cu totul diferit. Fără să ezite, Rita Mureșan ne-a dezvăluit că s-ar bucura enorm dacă Moș Crăciun ar surprinde-o cu o nouă mașină, și nu una oarecare, ci una în valoare de aproape 200.000 de euro. Celebra creatoare de modă spune că își dorește un Aston Martin, o mașină cu care ar atrage toate privirile pe stradă, căci și culoarea pe care și-o dorește este una specială.

”Anul acesta este primul Crăciun când fetele nu vin acasă. Anul trecut a fost o binecuvântare, pentru că fetele au venit acasă. Rebecca lucra de acasă, iar Gloria era la cursuri online. Anul acesta, în schimb, cel mai probabil am să plec eu. Cadoul meu ideal de Crăciun, chiar dacă pare clișeic, este să fie copiii lângă mine. Eu știu că am fost și voi fi mereu o mamă cloșcă, am plâns peste tot acum vreo 7 ani când a plecat Rebecca, a fost un șoc pentru mine, și tocmai de aceea spun, cadoul perfect pentru mine ar fi ca fetele mele să fie acasă.

Din punct de vedere material îmi doresc să primesc un Aston Martin bleu. Am țeluri înalte (N.r. – râde). Acum câțiva ani voiam ultima geantă, ultima fiță, acum cu banii aceia cumpăr 10 căruțe cu lemne pentru oamenii care au nevoie. Sunt mult mai axată pe cauze caritabile, să fac bine.”, mai spune Rita.

Cum se pregătește Rita Mureșan de sărbători

Când vine vorba despre Crăciun, Rita Mureșan este încântată peste măsură. Celebra creatoare ne-a dezvăluit că sărbătorile de iarnă sunt preferatele ei și că nu există bucurie mai mare în an decât seara de Crăciun. Ba mai mult, vedeta spune că și acum fiicele ei îi trimit scrisori Moșului, tradiție pe care o respectă cu sfințenie anual.

”Căciunul este sărbătoarea mea preferată. La noi vine Moș Crăciun în persoană, toată lumea trebuie să spună o poezie, să stea pe genunchii Moșului, altfel nu primesc cadou. Copiii, nici acum, la 25 de ani, dacă nu îi fac listă lui Moș Crăciun, și nu o lasă în geam, să o ia spridușul, nu primesc cadouri. Am păstrat de-a lungul timpului toate listele pe care fetele le-au făcut.

În casă e sărbătoare la propriu, am de la farfurii, pahare, fețe de masă, toate cu Moș Crăciun. Îmi amintesc că am luat de la Londra, un set de masă, cu mai multe piese, și s-a spart vârful bradului, am suferit, am plâns pentru setul acela. Nu pot să spun că am avut vreo amintire dintr-un Crăciun anume, pentru că fiecare an este special. ”, a mai declarat Rita Mureșan.