Rita Mureșan, dezvăluiri despre accidentul fiicei sale: „80 de kilograme de marmură i-au rupt mâna în două”

Rita Mureșan a făcut noi dezvăluiri despre accidentul pe care l-a avut fiica sa, pe vremea când avea doar zece ani. Iată ce detalii a dat aceasta!

Rita Mureșan, dezvăluiri despre accidentul fiicei sale

Rita Mureșan a povestit întreaga întâmplare șocantă, care a reprezentat pentru ea unul dintre

Fiica ei de doar zece ani se afla la o petrecere cu alți copii, moment în care o masă înaltă de bar a căzut peste un copil, iar Rebecca a încercat să îl salveze și atunci mâna ei a fost prinsă de marmura grea de 80 de kilograme.

Mâna fetiței a fost ruptă în două, a povestit mamei ei cu ochii în lacrimi, în cadrul unui podcast. Părinții ei au plecat în Turcia, iar Rita Mureșan povestește că a simțit că nu ar trebui să o lase singură pe fiica ei.

„Venea de la toaletă și a văzut cum o masă înaltă de bar, cu un blat de marmură, cade peste un copilaș mic, care trăgea de ea. Ea a împins copilul și masa i-a căzut peste mână și i-a rupt mâna în două.

Ea insista foarte mult să rămână la această petrecere, era a colegei ei de bancă. Noi am plecat la Istanbul, eu nu am vrut, în interiorul meu, am simțit să nu o las”, a povestit aceasta în podcastul În oglindă.

Cum a aflat Rita Mureșanu că fiica ei avea nevoie de operații

Bona fetițelor a fost cea care a anunțat-o pe Rita Mureșan despre toată întâmplarea, iar vedeta a început să caute cu disperare un avion sau chiar să achiziționeze o mașină pentru se întoarce acasă și să fie alături de fiica ei.

„Ne-am întors cu greu de urgență, nu am găsit avion, am vrut să cumpărăm efectiv o mașină, dar era weekend. Când ne-am întors era deja operată prima oară. A avut opt operații”, a mărturisit Rita Mureșan în cadrul unui podcast.

a avut nevoie de mai multe operații pentru ca mâna ei să fie reconstruită și să o poată folosi.

Ultima dintre intervențiile chirurgicale pe care trebuia să o sufere aceasta trebuia să fie la vârsta de 18 ani, pentru ca Rebecca să își poată folosi complet mâna dreaptă.

„Au fost necesare atât de multe operații pentru că acele 80 de kilograme de marmură i-au rupt mâna în două. A fost nevoie să o pună la loc, tendoane, vene și toate cele”, a mai spus aceasta.