Rita Mureșan, la un pas de tragedie. Creatoarea de modă a făcut preinfarct în plină stradă

Rita Mureșan a fost la un pas de tragedie. Creatoarea de modă a făcut preinfarct pe stradă. Iată cine a ajutat-o pe vedetă în acele clipe critice.

Rita Mureșan, la un pas de tragedie. A făcut preinfarct pe stradă

Creatoarea de modă a fost la un pas de tragedie după ce a suferit un preinfarct în plină stradă, acum un an.

ADVERTISEMENT

Aceasta a povestit că a simțit că se învârte totul cu ea și avea buzele și degetele învinețite. Vedeta nu mai avea aer și simțea că nu mai poate respira.

„Mi se învârtea lumea. M-am așezat pe bordură. Eram cu Nico – ea din față vedea ca mi s-au învinețit buzele, eu vedeam că mi s-au învinețit buricele degetelor, dar nu știam ce am.

ADVERTISEMENT

Nu mai aveam aer, oamenii treceau stânga, dreapta. Nu am căzut, nu am căzut pe spate”, a mărturisit Rita Mureșan, a povestit Rita în emisiunea Exclusiv VIP cu Cristi Brancu.

Cine a salvat-o pe Rita Mureșan

Rita Mureșan a fost salvată de o persoană de pe stradă. Un bărbat a venit sprea ea și i-a spus să deschidă gura și i-a dat o pastilă de nitroglicerină. Gestul acelui bărbat care trecea a fost salvator pentru creatoarea de modă.

ADVERTISEMENT

Aceasta spune că viața i-a fost salvată de acel bărbat de pe stradă care i-a dat pastila. Apoi, ea a putut să meargă acasă, deși s-a speriat după această tragedie. Rita Mureșan a spus că totul a fost din cauza soarelui puternic.

„Din toată lumea aia, eu l-am văzut foarte clar cum vine direct spre mine. Venea hotărât. A ajuns în fața mea, a zis: „Deschide gura, ridică limba”.

ADVERTISEMENT

Mi-a băgat o pastilă sub limbă și a plecat. M-a salvat. Am reușit să mă ridic, m-am dus acasă. Nu știam ce am, am zis că e de la căldură. Eu nu am voie să mă bată soarele în cap”, a mai spus creatoarea de modă.