Ritual bizar cu o păpușă de lut purtată într-un sicriu, filmat în Moldova. Motivul pentru care copiii o ”jelesc” timp de trei zile

Caloianul este numele ritualului în care o păpușă de lut este dusă la râu de către copii, într-un sicriu în miniatură. Obiceiul este unul străvechi și se mai practică doar în unele sate din Moldova.

Ritualul cu păpușa din lut, un obicei păstrat în Moldova

Păpușa de lut care se află în a fost modelată de copii și ținută apoi în casa unei fete sau a unui băiat. Apoi, figurina este așezată într-un sicriu miniatural, care, de asemenea, este păstrat, timp de trei zile, într-o casă. Cei mici vin aici zilnic pentru a o ”jeli”.

”Iene, iene, caloiene, du-te acum în cer și cere/să vină ploițele/ ca să crească grânele”.

„A treia zi tămâiem păpușa din lut (caloianul) și o ducem lângă un pârâu, o apă curgătoare. Îi dăm drumul pe apă sau o îngropăm într-un lan de grâu. După aceea, ne întoarcem acasă și ținem pomana caloianului. Făceam ouă băute, scrob cum le numim noi”, a dezvăluit învățătoarea Ecaterina Hulea din satul Odaia Manolachi, județul Galați.

Care este semnificația ritualului cu păpușa de lut

Aceasta a reprodus ritualul cu păpușa din lut, alături de elevii ei, care a fost filmat de reporterii de la . Ecaterina Hulea spune că obiceiul se practica în urmă cu mulți ani, în scopul și de a avea un an bogat.

„Pe vremea când eram copii, modelam o păpușă din lut care se numește caloian. Așa am procedat și acum. Din lut am construit o făptură cu chip de păpușă, un copil, apoi am ornat-o cu coji de ouă roșii, pe care le-am oprit și uscat în mod special de la Paști.

Ritualul are loc la câteva săptămâni după Paști. Acest caloian se practică cu scopul de a invoca ploile, de a avea un an bogat, cu recolte și grâne bune”, a mai explicat Ecaterina Hulea, conform sursei citate.

Sufletele morților călătoresc pe pământ

Tot în satele din Moldova mai există obiceiul ”datului de pomană” a unor vase de lut sau de porțelan, umplute cu orez, și a unor căni împodobite cu flori. Această tradiție se ține de Sâmbăta Morților sau a Moșilor de Vară.

De asemenea, se spune că în Joia Mare, din Săptămâna Patimilor, iadul și raiul sunt deschise, motiv pentru care în această zi se pomenesc sufletele celor plecați. În această zi, sufletele părăsesc mormintele și călătoresc prin locurile pe care le-au îndrăgit până de Rusalii. Tocmai de aceea, în ajun de Rusalii, se face pomană pentru odihna sufletelor.