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România a debutat la Campionatul Mondial U17, iar tricolorii au încercat să lase emoțiile deoparte înaintea confruntării cu Mexic. Cu doar câteva momente înaintea fluierului de start, fotbaliștii s-au strâns într-un cerc și și-au transmis mesaje motivaționale. Ultimul care a luat cuvântul a fost căpitanul Eduardo Corlat, juniorul lui Real Madrid.

Ritualul tricolorilor înainte de România – Mexic! Căpitanul Eduardo Corlat a avut ultimul cuvânt

Emoții mari pentru tinerii fotbaliști ai României înaintea debutului la . Tricolorii au pregătit un ritual prin care au încercat să se motiveze reciproc înaintea confruntării cu Mexic. Jucătorii s-au strâns într-un cerc, pe gazon, și au avut ocazia să le transmită câteva cuvinte colegilor.

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Momentul a continuat și după tragerea la sorți pentru alegerea terenului și a echipei care urma să aibă lovitura de start. Eduardo Corlat, căpitanul naționalei, s-a întors lângă colegii săi și a ținut ultimul discurs motivațional. Fundașul legitimat la Real Madrid a încercat să le dea încredere tricolorilor înaintea unui meci care marchează o premieră pentru fotbalul românesc.

Eduardo Corlat este unul dintre liderii generației 2009. Fundașul născut în Spania, din părinți români, evoluează la academia lui Real Madrid, unde poartă banderola de căpitan la echipa U18. Acesta face parte din academia madrilenilor din 2020 și a ales să reprezinte România la nivel internațional.

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România, la primul Campionat Mondial U17 din istorie! Programul tricolorilor în Qatar

România participă pentru prima dată în istorie la un Campionat Mondial U17. Tricolorii au obținut calificarea după ce au încheiat pe locul secund grupa din ultima fază a preliminariilor pentru EURO 2026, în care au întâlnit Italia, Portugalia și Islanda. Rezultatele au fost suficiente pentru ca naționala pregătită de Mircea Diaconescu să ajungă la turneul final din Qatar.

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Competiția reunește 48 de naționale, împărțite în 12 grupe. România face parte din Grupa K, alături de Mexic, Venezuela și Camerun. După meciul de debut, tricolorii vor întâlni Venezuela, pe 24 noiembrie, și Camerun, pe 27 noiembrie. Primele două clasate din fiecare grupă avansează în șaisprezecimile de finală, alături de cele mai bune opt formații de pe locul al treilea.

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Lotul României pentru Campionatul Mondial U17

Selecționerul a convocat 21 de fotbaliști pentru turneul final din Qatar. Din lot fac parte juniori de la academii importante din Europa, precum Real Madrid, AS Roma, Fiorentina, Villarreal sau Wolfsburg, dar și tineri care evoluează la cluburi din România.

Portari: Tudor Coșa (Universitatea Cluj), Victor Kroes (Real Betis), Yanis Croitor (Standard Liège).

Fundași: Cosmin Matei (CFR Cluj), Erik Mănăilă (Rapid), David Loghin (Universitatea Craiova), Robert Corduneanu (Fiorentina), Eduardo Corlat (Real Madrid), Claudiu Stancu (CSM Slatina), Lorand Bencze (Puskás Akadémia), Daniele Paul (AS Roma).

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Mijlocași: Matei Pădure (Wolfsburg), Ioan Precup (Villarreal), Denys Muntean (Universitatea Craiova), Andrei Niculcea (Rapid), Darius Tripon (Farul Constanța), Alexandru Goncear (Farul Constanța), Denis Aevoaei (Venezia).

Atacanți: Eduardo Bodnar (Universitatea Cluj), Rareș Silitră (Borussia Mönchengladbach), Darius Bota (Csikszereda).