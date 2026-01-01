Sport

Rival de temut pentru Gino Iorgulescu la şefia LPF?! Conducătorul din SuperLiga, anunţ ferm: “Dacă săptămâna viitoare ar fi alegeri, aş candida!”

Viitoarele alegeri LPF vor avea loc în anul 2027. Gino Iorgulescu conduce Liga din 2013, când i-a luat locul lui Dumitru Dragomir, dar va avea concurenţă puternică la următoarele alegeri.
Marian Popovici
01.01.2026 | 20:20
EXCLUSIV FANATIK
Gino Iorgulescu, alături de Răzvan Burleanu la Adunarea Generală a FRF. Sursa: sportpictures.eu
Gino Iorgulescu a devenit preşedintele Ligii Profesioniste de Fotbal în 2013, atunci când a câştigat alegerile în dauna lui Dumitru Dragomir. De atunci, actualul şef al Ligii nu a avut adversar, dar lucrurile s-ar putea schimba.

Dani Coman, gata să îi ia locul lui Gino Iorgulescu la LPF

Dani Coman a câştigat premiul de „Preşedintele Anului” la SUPER GALA FANATIK. Oficialul celor de FC Argeş şi-a reiterat intenţia de a candida la algerile LPF, dar deocamdată se bucură de sezonul excelent cu FC Argeş:

„Dacă ar fi săptămâna viitoare alegeri, da, m-aş gândi să candidez la şefia Ligii Profesioniste de Fotbal. Dar vedem ce va fi peste doi ani, deocamdată este mult prea devreme să mă gândesc la acest lucru.

Mă bucur de aceste momente petrecute la Piteşti, îmi doream tare mult să pot ajuta FC Argeşul, mă bucur tare mult de sprijinul şi dragostea pe care ne-o arată domnul primar Cristian Gentea.

Sper ca împreună să facem lucruri măreţe la Piteşti. Apoi, ce ne va rezerva viitorul vom vedea”, a declarat Dani Coman la SUPER GALA FANATIK.

Gino Iorgulescu, principalul favorit la alegerile din 2027: „De aceea am făcut schimbarea, ca să pot să candidez”

În luna noiembrie a avut loc Adunarea Generală a LPF, la Poiana Brașov. În urma întâlnirii s-a făcut şi modificarea statutului preşedintelui, care poate avea mandate nelimitate, faţă de limita de două cât era stipulat:

„Dacă au votat cluburile înseamnă că majoritatea au fost mulțumiți. Au existat două voturi împotriva și o abținere. Asta spune tot. Au simțit că este bine și au votat. Cluburile care au votat contra și-au spus nemulțumirea prin declarații, înainte de Adunarea Generală.

Csikszereda s-a abținut, asta și pentru că cei de acolo sunt doar de câteva luni în prima ligă și nu au avut timp să vadă problemele și rezolvările care pot fi făcute de mine și colegii mei.

(n.r. dacă s-a decis să candideze în 2027) Mai sunt doi ani, vedem. În principiu, de aceea am și făcut schimbarea aceasta, să pot să candidez. Vedem ce se întâmplă până atunci, mai sunt doi ani”, a spus Gino Iorgulescu pentru Digisport.

